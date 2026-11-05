Duas mortes no Festival de Zalala: consequências inesperadas abalam Quelimane

A Polícia da República de Moçambique (PRM), na província da Zambézia, confirmou o registo de duas mortes durante a celebração do Festival de Zalala, em Quelimane. De acordo com as autoridades, as vítimas morreram em circunstâncias distintas: uma em consequência de um acidente de viação e outra por afogamento, após o consumo de bebidas alcoólicas.

O porta-voz da PRM na Zambézia, Fernando Mueva, detalhou num briefing semanal que o acidente de viação resultou de uma colisão entre duas viaturas, que além de ter ceifado a vida de um participante do festival, deixou outras três pessoas feridas.

Crime contra menor

O balanço das ocorrências durante o evento inclui ainda um suposto caso de violação sexual. A vítima é uma menor de 15 anos e o suspeito, um cidadão de 32 anos, já foi detido pelas autoridades competentes.

Combate à criminalidade em Mocuba

Paralelamente, a PRM informou sobre a detenção de três indivíduos no distrito de Mocuba, suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em roubos a residências e estabelecimentos comerciais. As autoridades alegam que o grupo utilizava armas de fogo para a prática destes crimes.

Durante a operação, foram apreendidas duas armas de fogo, incluindo uma AK-47. A polícia indica que o grupo de supostos malfeitores era composto por sete elementos, dos quais três já estão detidos e quatro permanecem em fuga.