Por que zebras permanecem selvagens: estresse e agressividade

À primeira vista, zebras parecem apenas cópias listradas de cavalos: pertencem à mesma família, vivem em grupos e possuem a força física que, em tese, poderia ser útil ao trabalho humano. Contudo, enquanto cavalos e muares tornaram-se domésticos, essas habitantes da África permaneceram selvagens. A história registra diversas tentativas de "domesticação listrada", todas esbarrando nas peculiaridades biológicas e comportamentais da espécie.
A distinção fundamental entre um cavalo domesticado e uma zebra reside na psiquiatria e nas reações a estímulos externos. Ao longo de sua evolução, sob a pressão constante de predadores africanos — como leões, hienas e leopards -, as zebras desenvolveram um sistema de defesa extremamente sensível e agressivo. Donos de cavalos sabem que estes podem se assustar ou chutar, mas séculos de seleção artificial privilegiaram os indivíduos mais calmos. Nas zebras, o processo evolutivo seguiu a direção oposta: sobreviviam os mais desconfiados e reativos. Na aproximação humana, a zebra entra em estado de excitação intensa; não foge passivamente, mas ataca ativamente com mordidas e golpes de casco traseiros capazes de causar ferimentos graves. Mesmo indivíduos habituais ao contato humano podem exibir surtos de agressividade sem motivo aparente.
Em 2024, pesquisadores da Universidade do Arizona publicaram um estudo na revista Animals que esclarece um obstáculo biológico central para o manejo dessas animais: a mionecrose por captura (ou miopatia da captura). Trata-se de um estado patológico específico que surge em ungulados selvagens em resposta a estresse extremo. Durante a captura, o transporte ou a contenção forçada, ocorre um colapso metabólico grave no organismo da zebra. Os músculos começam a se desintegrar, o que, em casos severos, leva à morte do animal. Para desencadear esse processo, não é necessário que a zebra sofra traumas físicos; basta o pânico intenso.
A domesticação de uma espécie exige seleção multigeracional, o que requer contato constante com grandes grupos animais. No entanto, se o próprio processo de captura e contenção for mortal para a maioria dos indivíduos, torna-se praticamente impossível estabelecer uma população doméstica estável.
É crucial distinguir o adestramento de um indivíduo específico da domesticação da espécie como um todo. A história registra casos em que entusiastas conseguiram ensinar zebras a obedecer, mas isso não transformou a espécie em doméstica. No final do século XVII, Jan van Riebeeck, administrador colonial no Cabo da Boa Esperança, tentou utilizar zebras devido à escassez de cavalos, mas fracassou: os animais selvagens feriram seus homens e não se deixavam controlar. No final do século XIX, o naturalista britânico Walter Rothschild conseguiu adestrar algumas zebras para puxar bigas, chegando a montar em Londres até o Palácio de Buckingham. Esse foi o resultado de uma paciência exaustiva e de um adestramento individual, não de uma mudança na natureza da espécie.
Já no início do século XX, o presidente dos EUA Theodore Roosevelt recebeu um macho de zebra chamado Dan. Cientistas americanos tentaram criar híbridos resistentes às doenças africanas que dizimavam cavalos europeus, mas Dan revelou-se de temperamento ruim e atacava o pessoal. Os híbridos resultantes eram estéreis e inúteis para o trabalho, levando ao encerramento do programa.
Para o homem moderno, a zebra permanece um animal selvagem exótico, e há razões válidas para isso. Além da complexidade biológica e do perigo intrínseco ao manejo, a necessidade prática de tal auxiliar desapareceu. Historicamente, tentava-se domesticar zebras pelo seu suposto imunidade a doenças africanas que afetavam os cavalos europeus. Hoje, a veterinaria moderna protege os cavalos comuns, e o avanço da tecnologia eliminou a busca por novos animais de tração. A zebra, em certo sentido, saiu ganhando: ao manter seu instinto selvagem, livrou-se da necessidade de servir ao homem.
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