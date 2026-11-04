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Por que zebras permanecem selvagens: estresse e agressividade

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À primeira vista, zebras parecem apenas cópias listradas de cavalos: pertencem à mesma família, vivem em grupos e possuem a força física que, em tese, poderia ser útil ao trabalho humano. Contudo, enquanto cavalos e muares tornaram-se domésticos, essas habitantes da África permaneceram selvagens. A história registra diversas tentativas de "domesticação listrada", todas esbarrando nas peculiaridades biológicas e comportamentais da espécie.

Зебра
Photo: commons.wikimedia.org by Photo by Lukas Kaffer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Зебра

A distinção fundamental entre um cavalo domesticado e uma zebra reside na psiquiatria e nas reações a estímulos externos. Ao longo de sua evolução, sob a pressão constante de predadores africanos — como leões, hienas e leopards -, as zebras desenvolveram um sistema de defesa extremamente sensível e agressivo. Donos de cavalos sabem que estes podem se assustar ou chutar, mas séculos de seleção artificial privilegiaram os indivíduos mais calmos. Nas zebras, o processo evolutivo seguiu a direção oposta: sobreviviam os mais desconfiados e reativos. Na aproximação humana, a zebra entra em estado de excitação intensa; não foge passivamente, mas ataca ativamente com mordidas e golpes de casco traseiros capazes de causar ferimentos graves. Mesmo indivíduos habituais ao contato humano podem exibir surtos de agressividade sem motivo aparente.

O barreira biológica do estresse

Em 2024, pesquisadores da Universidade do Arizona publicaram um estudo na revista Animals que esclarece um obstáculo biológico central para o manejo dessas animais: a mionecrose por captura (ou miopatia da captura). Trata-se de um estado patológico específico que surge em ungulados selvagens em resposta a estresse extremo. Durante a captura, o transporte ou a contenção forçada, ocorre um colapso metabólico grave no organismo da zebra. Os músculos começam a se desintegrar, o que, em casos severos, leva à morte do animal. Para desencadear esse processo, não é necessário que a zebra sofra traumas físicos; basta o pânico intenso.

A domesticação de uma espécie exige seleção multigeracional, o que requer contato constante com grandes grupos animais. No entanto, se o próprio processo de captura e contenção for mortal para a maioria dos indivíduos, torna-se praticamente impossível estabelecer uma população doméstica estável.

Entre adestramento e domesticação

É crucial distinguir o adestramento de um indivíduo específico da domesticação da espécie como um todo. A história registra casos em que entusiastas conseguiram ensinar zebras a obedecer, mas isso não transformou a espécie em doméstica. No final do século XVII, Jan van Riebeeck, administrador colonial no Cabo da Boa Esperança, tentou utilizar zebras devido à escassez de cavalos, mas fracassou: os animais selvagens feriram seus homens e não se deixavam controlar. No final do século XIX, o naturalista britânico Walter Rothschild conseguiu adestrar algumas zebras para puxar bigas, chegando a montar em Londres até o Palácio de Buckingham. Esse foi o resultado de uma paciência exaustiva e de um adestramento individual, não de uma mudança na natureza da espécie.

Já no início do século XX, o presidente dos EUA Theodore Roosevelt recebeu um macho de zebra chamado Dan. Cientistas americanos tentaram criar híbridos resistentes às doenças africanas que dizimavam cavalos europeus, mas Dan revelou-se de temperamento ruim e atacava o pessoal. Os híbridos resultantes eram estéreis e inúteis para o trabalho, levando ao encerramento do programa.

A ausência de necessidade prática

Para o homem moderno, a zebra permanece um animal selvagem exótico, e há razões válidas para isso. Além da complexidade biológica e do perigo intrínseco ao manejo, a necessidade prática de tal auxiliar desapareceu. Historicamente, tentava-se domesticar zebras pelo seu suposto imunidade a doenças africanas que afetavam os cavalos europeus. Hoje, a veterinaria moderna protege os cavalos comuns, e o avanço da tecnologia eliminou a busca por novos animais de tração. A zebra, em certo sentido, saiu ganhando: ao manter seu instinto selvagem, livrou-se da necessidade de servir ao homem.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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