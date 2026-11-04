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Piranha e marsupiais lideram ranking de eficiência de mordida entre animais

Sociedade » Curiosidades

Ao imaginarmos as mandíbulas mais perigosas do planeta, a mente costuma evocar imagens de grandes tubarões ou ursos ferozes. No entanto, a eficiência biológica nem sempre caminha lado a lado com a massa corporal. Para compreender quem realmente detém a maior potência de mordida em relação ao tamanho, a ciência utiliza o Coeficiente de Força de Mordida (BFQ — Bite Force Quotient), que correlaciona a força da mandíbula com o peso do animal.

Пиранья крупным планом
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Пиранья крупным планом

O BFQ revela que a capacidade de subjugar presas proporcionalmente maiores não depende do tamanho do predador, mas de adaptações específicas de sua anatomia. Sob essa ótica, muitos dos predadores mais emblemáticos do mundo ficam surpreendentemente para trás.

A engenharia craniana dos marsupiais

Os líderes absolutos entre os mamíferos são habitantes da Austrália e da Tasmânia. O diabo-da-tasmânia ocupa o primeiro lugar com um BFQ de 181, seguido de perto pela doninha-marsupial, com 179 unidades. Para efeito de comparação, a mordida desses animais é duas vezes e meia mais eficiente do que a de pumas, leopardos ou ursos pardos.

Essa disparidade encontra explicação na morfologia do crânio. Em muitos marsupiais, o volume do cérebro é relativamente pequeno, o que libera espaço na caixa craniana para a fixação de músculos masseteres extremamente potentes. Trata-se de uma troca evolutiva pragmática: menor capacidade cognitiva em favor de uma mecânica capaz de triturar ossos com facilidade.

A letalidade em pequena escala

Um dado que surpreende os pesquisadores é o desempenho da arminho (ou doninha comum). Apesar de ser um animal minúsculo que cabe na palma da mão, ela apresenta um BFQ de 164. Essa força fenomenal permite que a arminho neutralize presas que chegam a ter o dobro do seu peso, como pombos ou roedores robustos, tornando-a um dos caçadores mais eficazes de seu nicho.

Entre os felinos, apenas o tigre consegue manter-se no topo da lista de eficiência. Com um coeficiente de 147, ele ocupa a terceira posição geral. O maior felino do mundo combina força absoluta com alta eficiência, o que lhe permite quebrar a coluna vertebral de cervos, javalis e até búfalos com um único movimento.

O recorde absoluto da Amazônia

Contudo, ao expandir a análise para além dos mamíferos, todos os recordes anteriores são superados pela piranha-de-barriga-vermelha. O seu coeficiente de força de mordida excede 250 BFQ, o índice mais alto já registrado entre as criaturas vivas estudadas pela ciência. Em termos comparativos, o famoso tubarão-branco mal atinge a marca de 100 BFQ.

O único fator que impede a piranha de dominar a cadeia alimentar global é o seu tamanho reduzido; caso tivesse as dimensões de um tubarão, sua potência mandibular a tornaria um superpredador virtualmente invencível.

Por que os gigantes não dominam o ranking?

A ausência de ursos ou leões no topo do BFQ deve-se a questões de conveniência evolutiva. A dieta de um urso, por exemplo, inclui peixes e frutos que não exigem um esforço extremo de contenção, tornando desnecessário o gasto energético para manter músculos mandibulares hipertrofiados.

A especialização também desempenha um papel crucial. Lobos possuem um BFQ duas vezes superior ao dos ursos porque precisam prender e segurar alces em plena resistência. Já grandes felinos e ursos distribuem sua estratégia de caça entre a mordida e a força bruta de suas patas, não dependendo exclusivamente da pressão maxilar para abater a presa.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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