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Operação Ifrit desarticula organização criminosa transnacional em sete estados

Sociedade » Incidentes

Uma operação conjunta entre a Polícia Federal e a Receita Federal do Brasil, deflagrada nesta quarta-feira (4), visou desarticular uma organização criminosa de alcance transnacional com atuação em sete estados brasileiros: Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso, Goiás e Rondônia.

Фавела недалеко от Копакабаны
Photo: commons.wikimedia by Leon petrosyan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Фавела недалеко от Копакабаны

A denominada Operação Ifrit foi executada mediante autorização da Justiça Federal de Campo Grande (MS). A medida resultou no cumprimento de 76 mandados de busca e apreensão, 25 ordens de prisão preventiva e um mandado de prisão temporária.

No âmbito processual, o Poder Judiciário determinou o afastamento cautelar de três policiais civis de suas funções públicas e a imposição de monitoramento por tornozeleira eletrônica a outros três investigados. A investigação aponta a participação direta de agentes de segurança pública na estrutura do grupo, incluindo policiais civis e militares do Mato Grosso do Sul, além de um integrante da Polícia Rodoviária Federal.

De acordo com as apurações, a organização era coordenada por um núcleo familiar e mantinha alianças com facções criminosas. As atividades principais consistiam no tráfico internacional de armas e entorpecentes, bem como na lavagem de dinheiro. A estrutura também é investigada por crimes violentos, como homicídios, sequestros, tortura e atentados.

Para a manutenção do controle territorial e o enfrentamento de grupos rivais, o grupo utilizava veículos blindados, logística avançada e armamento de grosso calibre. A base operacional estava localizada na fronteira entre Ponta Porã (MS) e Pedro Juan Caballero, no Paraguai.

A investigação estabeleceu que o armamento e as drogas eram adquiridos na Bolívia, Peru e Paraguai. O grupo operava a distribuição desses materiais no mercado interno brasileiro e coordenava o envio de entorpecentes para a Europa, especificamente com destino a Portugal e Espanha.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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