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34 mil sites de apostas continuam operando após proibição do governo Lula

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A proibição das apostas virtuais e jogos online no Brasil, estabelecida pela Medida Provisória nº 1.394/2026, não resultou na interrupção imediata da atividade. De acordo com dados da Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL), monitorados pelo sistema LegitBet e divulgados por Míriam Leitão no jornal O Globo, cerca de 34 mil plataformas não autorizadas continuam operando 39 dias após a vigência da norma assinada pelo presidente Lula em 25 de setembro.

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O mecanismo de fiscalização enfrenta um gap estrutural: enquanto a proibição é generalizada, o mercado era composto por uma disparidade extrema. Antes da medida, apenas 85 domínios possuíam licença oficial da União. A operação de milhares de sites clandestinos significa que a regra atual não consegue bloquear o acesso técnico às plataformas, que operam sem recolhimento de tributos e sem submissão às normas operacionais do Estado.

O impacto prático da decisão governamental, porém, manifestou-se no consumo imediato. Um levantamento da Associação Brasileira de Supermercados (Abras) indica que, entre 5 e 11 de outubro, as vendas no setor supermercadista cresceram 6,5%. O dado sugere um redirecionamento da renda das famílias, que deixaram de alimentar as apostas formais para consumir itens essenciais.

A MP 1.394/2026 foi fundamentada no combate ao endividamento de populações vulneráveis, mas a eficácia da medida agora depende de definições jurídicas e técnicas. O mapeamento da ANJL será apresentado em audiência pública no Supremo Tribunal Federal (STF), onde será discutido o status regulatório e a viabilidade de implementação da proibição diante da resistência do mercado ilegal.

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