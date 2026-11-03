Ministério Público investiga funcionário da alfândega por corrupção em Nampula

Um funcionário da Autoridade Tributária (AT), colocado na Direcção Fiscal de Nampula, foi detido esta segunda-feira pelo Gabinete Provincial de Combate à Corrupção (GPCCN) daquela província. O visado é indiciado pela prática do crime de simulação de competências, com a intenção de se envolver em actos de corrupção.

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De acordo com as informações do GPCCN, a detenção ocorreu fora de flagrante, no âmbito de uma investigação sobre a alegada solicitação e recepção de 100.000,00 Meticais. O valor teria sido cobrado mediante a promessa de viabilizar o levantamento de uma viatura apreendida pelas Alfândegas, embora o funcionário não detivesse competência funcional para assegurar tal procedimento.

Evidências e procedimentos

O comunicado de imprensa emitido pelo órgão de combate à corrupção detalha que a instrução preparatória recolheu as seguintes evidências:

Comprovativos de duas transferências electrónicas, no valor de 50.000,00 MT cada, efectuadas a favor do arguido;

Informações oficiais da Delegação da Autoridade Tributária de Nampula e dos Serviços Provinciais das Alfândegas, que confirmam a ausência de competência funcional do visado para a intervenção prometida e esclarecem os trâmites legais para o tratamento de viaturas apreendidas.

Impacto na Administração Pública

O Ministério Público considerou que esta conduta constitui uma "ameaça” à integridade da Administração Pública, comprometendo a confiança dos cidadãos nas instituições do Estado. O órgão alertou que tais actos podem alimentar a percepção de que os procedimentos aduaneiros podem ser contornados através de pagamentos informais a servidores públicos.

O GPCCN sublinhou ainda que a utilização indevida da qualidade de servidor público para a obtenção de vantagens patrimoniais fragiliza a credibilidade institucional e prejudica a prestação de serviços públicos baseados na legalidade, transparência e igualdade de tratamento.

O arguido será apresentado ao Juiz de Instrução Criminal para o seu primeiro interrogatório judicial, onde será decidida a aplicação da medida de coacção adequada.