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Nascimento raro intriga biólogos: crias de tigre laranja seguem fenótipo paterno na região

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Em Novaya Usman, na região de Voronezh, nasceram duas crias de tigre-de-bengala num jardim zoológico itinerante. O macho foi batizado de Jace e a fêmea, Vai. Desde as primeiras horas de vida que a condição física dos animais foi monitorizada pelos especialistas da estação veterinária local. Os cachorros mamam agora e estão clinicamente saudáveis.

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Photo: mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента культуры города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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A aparência dos cachorros despertou o interesse não só dos visitantes, mas também dos especialistas. Ambas as crias têm uma pelagem laranja característica, geneticamente idêntica ao fenótipo do pai. A mãe das crias, no entanto, é branca. Do ponto de vista biológico, este fenómeno explica-se pelas leis da hereditariedade: o gene da cor branca nos tigres é recessivo. Quando um tigre branco é cruzado com um tigre laranja, o gene dominante da cor laranja prevalece na maioria dos casos, transmitindo a coloração típica às crias.

Antes de abandonarem o local de nascimento, os animais receberam microchips e foram registados num gabinete veterinário. A conclusão da documentação necessária era um pré-requisito para o transporte legal dos predadores. Os cachorros foram entregues à equipa da Rosgoscirk, liderada por Lyudmila Surkova.

O tigre-de-bengala é um dos maiores felinos do mundo, nativo da Índia, Nepal, Butão e Bangladesh. Os primeiros exemplares brancos, que se tornaram a base para a reprodução em jardins zoológicos, foram registados em 1951. É importante compreender o contexto biológico desta coloração: na natureza, a cor branca é considerada inviável, pois torna o animal muito visível para as presas e dificulta a caça.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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