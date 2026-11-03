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Homem de 78 anos é agredido em Osasco após desentendimento no trânsito

Sociedade » Incidentes

Um homem de 78 anos foi vítima de agressões físicas na rua Octalles Marcondes Ferreira, em Osasco, Grande São Paulo, na última sexta-feira (30). O episódio ocorreu após um desentendimento no trânsito: a vítima, que se locomove com auxílio de muletas, encostou um dos equipamentos na carroceria de um veículo. O condutor do automóvel desembarcou e atacou o idoso pelas costas com um golpe conhecido como "voadora", pisando em sua cabeça enquanto ele estava caído no chão.

A vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento hospitalar, onde recebeu suturas na cabeça. O relatório médico identificou costelas quebradas e lesões em membros e crânio. Após os cuidados necessários, o idoso recebeu alta médica.

A Polícia Civil de São Paulo, por meio do 5º Distrito Policial de Osasco, instaurou a investigação do caso. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que as diligências estão em curso para confirmar a identificação formal do autor e realizar os exames médico-legais na vítima, etapas essenciais para a composição do inquérito e a posterior responsabilização criminal.

O suspeito foi identificado como Denis Young Kim. De acordo com informações publicadas pelo portal UOL, Kim possui antecedentes criminais graves, incluindo a condenação a 14 anos de prisão em 2021 pelo homicídio de Aldemir Ribeiro Pontes, um carroceiro. O crime ocorreu em setembro de 2016, no bairro do Bom Retiro, em São Paulo.

Na ocasião do homicídio, Denis Young Kim utilizou uma balestra para disparar uma flecha que atingiu a artéria carótida da vítima. O crime foi motivado por uma discussão após a carroça de Pontes ter arranhado o veículo de Kim. À época, a defesa do acusado alegou que ele pretendia apenas assustar a vítima, tese que foi rejeitada pela Justiça ao proferir a condenação.

Além disso, consta no histórico do suspeito uma prisão em 2010 por suspeita de esfaqueamento de um homem durante uma briga, caso no qual Kim alegou ter agido em legítima defesa.

A Polícia Civil agora trabalha para estabelecer a conexão processual entre a conduta do suspeito no caso de Osasco e seus antecedentes, aguardando a conclusão dos exames periciais para tipificar a gravidade das lesões sofridas pelo idoso.

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Author`s name Petr Ermilin
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