Inverno na taiga russa: alce-europeu enfrenta desafios diários sem pausa

Para o alce-europeu, o inverno na taiga russa não é uma pausa sazonal, mas um teste contínuo de resistência fisiológica. Diferentemente de ursos que entram em letargia ou roedores que se refugiam em tocas, esses herbívoros gigantes permanecem ativos sobre as pernas, necessitando de mecanismos específicos para lidar com a escassez calórica e o peso da neve profunda.

Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лось в заснеженном зимнем лесу

A termorregulação estrutural do pelo

A principal defesa térmica do animal reside em sua pelagem, que funciona como um sistema de isolamento eficiente. Sob o pelos de guarda, desenvolve-se um subpelo denso cuja estrutura é essencialmente oca. As cavidades preenchidas por ar atuam como barreira contra o frio extremo, retendo o calor metabólico do corpo.

Estudos realizados no santuário de fauna "Sumarovsky", na região de Kostroma, confirmam a eficácia dessa estrutura aerada na sobrevivência a temperaturas rigorosas. A densidade e o comprimento do pelo são máximos na região do pescoço e da garupa, zonas vitais que exigem proteção adicional contra correntes de ar gelado.

Alteração radical na dieta e automedicação

Com a chegada do frio, o cardápio do alce muda drasticamente. A substituição de vegetação aquática e gramíneas, típicas do verão, por alimentos de alto teor de fibras ocorre por necessidade energética. Durante os meses frios, o animal consome até três vezes menos calorias do que na estação quente.

Uma exemplar adulta pode ingerir até 16 kg de casca e galhos diariamente, com preferência por álamo, salgueiro e sorveira. Além da nutrição, observa-se um comportamento de autocontrole parasitário: a ingestão de agulhas de pinheiro jovem funciona como um antihelmíntico natural, auxiliando na eliminação de parasitas internos.

Economia energética e anatomia para o deslocamento

A lei fundamental da sobrevivência invernal é a minimização do gasto energético. Dados do Instituto de Fisiologia do Centro de Ciência da Academia Russa, no Udmúrtia, indicam que, na segunda metade do inverno, a atividade diária dos animais cai em 17%, acompanhada de uma desaceleração metabólica.

Os alcem procuram refúgios com sub-bosque denso, que servem simultaneamente de abrigo contra o vento e fonte de alimento. Para evitar o esforço de abrir caminhos na neve acumulada, os grupos mantêm redes de trilhas compactadas, utilizadas repetidamente.

O deslocamento sobre a neve profunda é viabilizado pela anatomia dos cascos. Entre as duas partes do casco divido existe uma membrana que permite a abertura da estrutura ao pisar em terreno frouxo, aumentando a área de apoio e prevenindo o afundamento. No entanto, quando a camada de neve ultrapassa 70 centímetros, a mobilidade fica severamente comprometida, forçando a migração para áreas menos nevadas.

A fragilidade diante das oscilações térmicas

Os períodos de maior risco ocorrem durante as inversões bruscas de temperatura. Após uma degelo, o retorno rápido do frio forma uma crosta de gelo rígida e afiada sobre a neve. Essa camada, incapaz de suportar o peso de até 500 kg de um alce adulto, fratura sob a pressão, cortando as patas do animal.

No inverno, o processo de cicatrização é lento e inflamações podem ser fatais. Além disso, a claudicação torna o indivíduo um alvo fácil para lobos, aumentando significativamente a taxa de mortalidade em tais cenários.

Comportamento social e deficiências minerais

Embora sejam animais essencialmente solitários, a pressão do inverno incentiva a formação de pequenos grupos. Essa agregação oferece vantagens de segurança: enquanto indivíduos se alimentam, outros vigiam a presença de predadores. O macho mais forte geralmente lidera o grupo, abrindo caminho na neve para os demais.

Outro desafio crítico é a carência de sódio, minério essencial para o funcionamento do sistema nervoso e cardíaco, presente em baixas concentrações na casca e nos galhos. Em busca de sal, os alcem podem frequentar estradas onde são utilizados agentes derretentes ou áreas habitadas por humanos. Para mitigar esse problema, caçadores legados instalam depósitos de sal artificial, cujas localizações são memorizadas pelos indivíduos experientes e transmitidas aos jovens.

Mortalidade e herança de experiência

A taxa de mortalidade entre filhotes do ano, especialmente os nascidos fracos, pode alcançar 70% durante o inverno. A sobrevivência depende diretamente da capacidade da fêmea em ensinar os filhotes a localizar alimento e reconhecer perigos. Apenas 3% da população atinge a velhice avançada, superior a 10 anos, representando os indivíduos que dominaram completamente as estratégias de sobrevivência na floresta.