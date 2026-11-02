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Jovem transferido após declarar voto: a escola deixou de ser lugar seguro

Sociedade » Incidentes

O cenário pós-eleitoral de 2026 é marcado por relatos de violência e intolerância política no ambiente escolar e em espaços públicos, abrangendo desde agressões verbais e perseguições até violência física. Os incidentes, amplificados por redes sociais, evidenciam a transposição da disputa partidária para grupos vulneráveis, incluindo menores de idade.

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Photo: commons.wikimedia.org by Eugenio Hansen, OFS, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Em Santa Catarina, especificamente na cidade de Itajaí, a circulação de um vídeo registrou dois estudantes de aproximadamente 15 anos utilizando a bandeira nacional para agredir fisicamente colegas que vestiam roupas vermelhas. De acordo com a autora do registro, a ação foi acompanhada de ofensas verbais e críticas direcionadas ao programa Bolsa Família.

No Distrito Federal, o caso reportado envolve a perseguição a um estudante de 16 anos. O jovem relatou que, após declarar sua intenção de votar em Flávio Bolsonaro, tornou-se alvo de hostilidades dentro da instituição de ensino, situação que o levou a transferir-se de escola.

Em Minas Gerais, a intolerância atingiu o ensino superior. No Instituto Master de Ensino Presidente Antônio Carlos (Imepac), em Araguari, estudantes de medicina foram acusados de proferir ofensas contra colegas bolsistas que votaram em Luiz Inácio Lula da Silva, além de ridicularizar alunos que vendem produtos para custear seus estudos. Em nota oficial, a instituição Imepac afirmou repudiar qualquer forma de discriminação baseada em convicções políticas ou condição socioeconômica.

Além do ambiente acadêmico, casos de humilhação envolvendo crianças foram registrados. Em Fortaleza, a influenciadora Valéria Diniz publicou um vídeo no qual aborda Matheus, um menino de 9 anos com autismo que vendia balas para auxiliar a avó. No registro, após questionar a preferência política da família do menino e solicitar que ele fizesse o gesto simbólico do "L", a influenciadora e suas acompanhantes riram e recusaram-se a adquirir os produtos. Valéria Diniz havia declarado apoio a Flávio Bolsonaro.

O caso de Matheus, que reside na periferia de Fortaleza e é criado pela avó, gerou repercussão nas redes sociais, resultando em mobilizações de grupos de motociclistas e internautas para prestar auxílio financeiro à família.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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