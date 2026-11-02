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Chacina chocante: corpos de camponeses encontrados no norte de Moçambique

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Quatro corpos decapitados foram descobertos por camponeses, na passada sexta-feira, numa zona baixa situada entre os distritos de Muidumbe e Mueda, no norte da província de Cabo Delgado. O crime é atribuído a insurgentes que têm circulado na região nos últimos dias.

Африканец с автоматом
Photo: commons.wikimedia.org by Rod Waddington from Kergunyah, Australia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Африканец с автоматом

De acordo com fontes consultadas, a chacina teria sido uma retaliação do grupo armado após a captura de, pelo menos, três dos seus membros. As detenções foram efetuadas pela Força Local, uma milícia composta por antigos combatentes da Frente de Libertação de Moçambique. Os detidos foram encaminhados para o quartel militar de Mueda.

A área onde os corpos foram encontrados é frequentada por produtores agrícolas provenientes de diversas aldeias:

  • Do distrito de Mueda: Ntuchi e Agrícola;
  • Do distrito de Muidumbe: Muatide, Litembo e Lyauta.

Acredita-se que os terroristas tenham estabelecido bases nas grutas daquela região, utilizando-as como ponto de partida para lançar incursões armadas contra alvos civis.

O ISIS* reconheceu publicamente o grupo em 2019 e presta-lhe assistência técnica e apoio financeiro. O Centro Nacional de Contraterrorismo dos EUA afirma que a organização-mãe do ISIS utiliza ataques do grupo na sua propaganda. O grupo opera sobretudo na província de Cabo Delgado e acredita-se que tenha cerca de 300 militantes.

Em 2020, Maputo declarou oficialmente que o país estava sob agressão externa por parte de um grupo terrorista internacional. Esta admissão ocorreu após os terroristas atacarem e ocuparem centros regionais, deslocarem administrações locais, saquearem propriedades e até mesmo hastearem a bandeira do Estado Islâmico.

Devido à escalada da ameaça, o maior projecto de gás natural no norte de Moçambique, liderado pela TotalEnergies e com um investimento aprovado superior a 20 mil milhões de dólares, foi suspenso em 2021 sob a alegação de força maior. O projeto continua oficialmente encerrado.

* A organização terrorista é proibida na Rússia.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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