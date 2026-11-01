Perolas e mexilhões de água doce: por que ficam fora do mercado?

Enquanto o preço das ostras clássicas nas prateleiras continua afastando muitos consumidores do setor de frutos do mar, um recurso abundante nas rios e lagos brasileiros passa despercebido. As perolas (Perovicia) e as mexilhões de água doce (Unio), frequentemente chamadas na linguagem popular de "mexilhões de rio", não aparecem nos supermercados. Essa ausência não se deve apenas a preferências gastronômicas, mas a uma combinação de riscos sanitários e limitações biológicas que tornam sua comercialização inviável.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Речная раковина на ладони

A natureza dos filtros vivos

Diferentemente de seus parentes marinhos, que permanecem fixos a rochas ou pilares por toda a vida, os moluscos de água doce são mais móveis. Eles deslocam-se pelo fundo aquático, deixando trilhas características no lodo à medida que procuram alimento. Sua dieta baseia-se em plâncton e detrito — partículas de matéria orgânica em decomposição.

Ao filtrar grandes volumes de água para se alimentar, esses animais funcionam como filtros vivos do ecossistema. É justamente essa função biológica que determina as principais barreiras para seu consumo humano. Como acumulam o que a água carrega, tornam-se reservatórios potenciais de substâncias indesejáveis.

Riscos à saúde e perfil gastronômico

Especialistas em aquicultura e pescadores experientes apontam três fatores críticos que desaconselham o consumo dessas espécies.

Primeiramente, há o acúmulo de toxinas. Por atuarem como filtros, esses moluscos concentram contaminantes químicos presentes na água. Ao contrário de muitos patógenos, várias toxinas químicas não são destruídas pelo tratamento térmico, permanecendo no tecido mesmo após a cozinhar.

Segundo, existe o risco de parasitismo. As espécies de água doce frequentemente atuam como hospedeiros intermediários para diversos parasitas, aumentando a probabilidade de contaminação.

Por fim, há a questão do sabor. Relatos de quem experimentou descrevem um gosto persistente de algas ou lama e uma textura carnosa rígida. Geralmente, apenas a "pata" (massa muscular) é utilizada, mas o cozimento prolongado necessário para tentar eliminar riscos sanitários torna essa parte elástica e pouco apetitosa. Receitas que sugerem o uso de limão e alho ou o preparo em espetinhos não transformam o produto em um item culinário agradável, servindo apenas para mascarar o odor característico de rio.

Impedimentos biológicos e econômicos

Além dos riscos à saúde, a viabilidade econômica de cultivar ou colher essas espécies em larga escala é praticamente inexistente devido às suas peculiaridades biológicas.

O ciclo de vida é complexo. As larvas de perolas e mexilhões de rio são parasitárias em estágios iniciais: elas precisam se fixar às guelras de peixes específicos para sobreviver e se desenvolver. Replicar esse processo em fazendas exigiria controlar com precisão a qualidade da água e o estado de saúde dos "peixes-doadores", um procedimento extremamente difícil e custoso de gerir. Sem esse controle rigoroso, a produção de um produto seguro é impossível.

Além disso, a coleta é desafiadora. Enquanto os mexilhões marinhos crescem em grandes colônias densas, facilitando a colheita mecanizada, as espécies de água doce estão dispersas pelo fundo e em constante movimento. A mecanização da colheita em ambiente natural é praticamente inviável, e o trabalho manual tornaria o produto final prohibitivamente caro.

Assim, apesar da semelhança externa com o fruto do mar comum, as perolas e os mexilhões de rio permanecem estritamente como parte da fauna selvagem. A combinação de sabor questionável, complexidades biológicas de criação e riscos significativos à saúde torna essas espécies totalmente impróprias para o comércio em massa.