Hospital Central de Maputo: incêndio não afeta saúde de residentes próximos

Não existem riscos de radiação para a saúde dos residentes nas proximidades do Hospital Central de Maputo (HCM), após o incêndio que deflagrou no Serviço de Oncologia nas primeiras horas da manhã deste domingo. De acordo com fontes governamentais, a fonte de cobalto — elemento central de radiação do serviço — permanece intacta e segura.
O núcleo essencial do equipamento de oncologia pode ter sido poupado pelas chamas. A retirada do material ultra sensível foi coordenada por peritos da Agência Nacional de Energia Atómica, com o apoio crucial do Serviço Nacional de Bombeiros para a extinção do fogo.
Embora a probabilidade de o equipamento continuar útil seja alta, a certificação final dependerá de avaliações de especialidade, dado que estes aparelhos são extremamente sensíveis ao calor e às chamas.
No momento do incidente, 22 doentes estavam em observação nos serviços afetados. A situação atual é a seguinte:
Não foram registadas vítimas humanas durante o incêndio.
O Presidente da República, Daniel Francisco Chapo, tem acompanhado a situação desde os primeiros minutos, mantendo contacto direto com o Ministro da Saúde, Ussene Isse.
Até às 14 horas deste domingo, quatro membros do Governo visitaram o local, respeitando os protocolos de segurança: a Primeira-Ministra Benvinda Levy, o Ministro das Obras Públicas e Habitação Fernando Rafael, a Ministra do Trabalho, Género e Acção Social Ivete Alane, e o Ministro da Saúde.
A Primeira-Dama da República, Gueta Chapo, também deslocou-se ao local e visitou os dez doentes transferidos para a Enfermaria de Dermatologia.
As causas do incêndio ainda estão a ser apuradas.
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