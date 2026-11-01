Hospital Central de Maputo: incêndio não afeta saúde de residentes próximos

Não existem riscos de radiação para a saúde dos residentes nas proximidades do Hospital Central de Maputo (HCM), após o incêndio que deflagrou no Serviço de Oncologia nas primeiras horas da manhã deste domingo. De acordo com fontes governamentais, a fonte de cobalto — elemento central de radiação do serviço — permanece intacta e segura.

Photo: commons.wikimedia.org by Mateus Figueiredo, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Biologist studying cancer 01

Operação de salvamento de equipamentos

O núcleo essencial do equipamento de oncologia pode ter sido poupado pelas chamas. A retirada do material ultra sensível foi coordenada por peritos da Agência Nacional de Energia Atómica, com o apoio crucial do Serviço Nacional de Bombeiros para a extinção do fogo.

Embora a probabilidade de o equipamento continuar útil seja alta, a certificação final dependerá de avaliações de especialidade, dado que estes aparelhos são extremamente sensíveis ao calor e às chamas.

Situação dos pacientes e assistência

No momento do incidente, 22 doentes estavam em observação nos serviços afetados. A situação atual é a seguinte:

12 pacientes: receberam alta pouco após a ocorrência.

receberam alta pouco após a ocorrência. 10 pacientes (oito mulheres e dois homens): foram transferidos para a Enfermaria de Dermatologia do HCM, onde permanecem em observação.

Não foram registadas vítimas humanas durante o incêndio.

Resposta Institucional

O Presidente da República, Daniel Francisco Chapo, tem acompanhado a situação desde os primeiros minutos, mantendo contacto direto com o Ministro da Saúde, Ussene Isse.

Até às 14 horas deste domingo, quatro membros do Governo visitaram o local, respeitando os protocolos de segurança: a Primeira-Ministra Benvinda Levy, o Ministro das Obras Públicas e Habitação Fernando Rafael, a Ministra do Trabalho, Género e Acção Social Ivete Alane, e o Ministro da Saúde.

A Primeira-Dama da República, Gueta Chapo, também deslocou-se ao local e visitou os dez doentes transferidos para a Enfermaria de Dermatologia.

As causas do incêndio ainda estão a ser apuradas.