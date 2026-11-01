Estudante de 17 anos recebe ameaças de morte por divergências políticas em escola do DF

Um estudante de 17 anos, identificado por um nome fictício como Felipe, foi alvo de ameaças de morte em uma escola no Distrito Federal. As agressões ocorreram via grupo de WhatsApp da turma, durante o período de apuração dos votos de uma eleição presidencial.

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De acordo com áudios obtidos pela Agência Brasil, o agressor dirigiu-se à vítima com ofensas políticas, citando o voto no candidato Luiz Inácio Lula da Silva. A mensagem culminou em uma ameaça direta: "Eu juro que amanhã se você for para a escola você não volta vivo". Além do alvo principal, o autor das mensagens afirmou que espancaria outros cinco colegas, utilizando a expressão "só na faca" caso o candidato Flávio Bolsonaro fosse derrotado. O conteúdo do grupo também registrou a concordância de outro adolescente, que reagiu com figurinhas de risadas, e a emissão de mensagens de intolerância religiosa.

A mãe do estudante, Aline (nome fictício), relatou que o filho, que é transgênero, não possuía histórico de sofrer transfobia na instituição, o que torna a natureza política das ofensas um fator de surpresa e preocupação. Em função do ocorrido, o jovem ausentou-se das aulas durante toda a semana.

No âmbito administrativo, a diretora da unidade escolar informou que as seguintes medidas foram tomadas: o aluno responsável pelas ameaças foi transferido de escola, enquanto o estudante que anuiu com as mensagens recebeu uma suspensão de quatro dias.

Apesar da gravidade dos fatos, a família informou que ainda não registrou boletim de ocorrência policial, justificando a decisão pelo temor de retaliações ou de maior exposição do adolescente.

O caso insere-se em um contexto de relatos recentes de violência escolar motivada por divergências políticas, abrangendo desde ofensas verbais e chacotas até ameaças físicas e de morte contra crianças e adolescentes.