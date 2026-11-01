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Skipper: filhote com seis patas e duas caudas em Oklahoma

Sociedade » Curiosidades

Em Oklahoma City, nos Estados Unidos, um filhote de nome Skipper chamou a atenção da comunidade veterinária mundial. Trata-se de uma mestiça de border collie e pastora australiana que nasceu com uma configuração anatômica incomum: seis patas, duas caudas e órgãos pélvicos duplicados.

Миниатюрная американская овчарка со щенками мерль и триколор
Photo: Pravda.Ru by Иван Ковалев is licensed under Все права защищены
Миниатюрная американская овчарка со щенками мерль и триколор

Uma alteração no desenvolvimento embrionário

Os especialistas da clínica onde Skipper é atendida descrevem o caso como extremamente raro. Não há registros anteriores de sobrevivência de um filhote com esse conjunto específico de características. O veterinário responsável pelo acompanhamento relatou que, em toda a sua carreira, nunca havia presenciado algo semelhante, caracterizando o animal como único em sua experiência profissional.

As avaliações médicas indicam que a condição decorre de múltiplas anomalias congênitas durante a formação embrionária. A hipótese levantada é de que o organismo tentou dividir-se em duas partes, um processo similar ao que ocorre na formação de gêmeos siameses, mas que não chegou a se completar.

Função e bem-estar no dia a dia

Apesar da complexidade estrutural, o comportamento de Skipper é o de um filhote saudável e ativo. Os exames iniciais confirmaram que todas as seis patas são funcionais, garantindo mobilidade adequada e sem complicações nas funções fisiológicas básicas. O ponto central observado pelos profissionais é a ausência de sinais de dor ou desconforto; a cadelinha está em pleno desenvolvimento.

A família que acolheu o animal implementou um protocolo de cuidados domiciliares. Sob orientação técnica, foram estabelecidos exercícios para ampliar a amplitude dos movimentos, visando o fortalecimento das extremidades. A expectativa é de que, no futuro, possa ser necessária fisioterapia ou apoio à locomoção, mas o quadro atual de qualidade de vida é avaliado como alto, com ganho de peso consistente e boa adaptação ao ambiente.

O papel do acompanhamento veterinário

Enquanto nas redes sociais surgem comentários céticos sobre o prognóstico, a equipe de saúde reforça a observação clínica: Skipper está feliz, energeticamente ativa e livre de sofrimento. O acompanhamento regular continua, servindo tanto para garantir o bem-estar do animal quanto para possibilitar o estudo de formas raras de alteração no desenvolvimento, sem pressa para conclusões que extrapolam os fatos observados.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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