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Sobrevivência de hipopótamo resgatado: como cuidados humanos mudaram sua vida

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A imagem do hipopótamo como um dos animais mais perigosos da África é sustentada por fatos biológicos, mas a trajetória de Jessica, uma fêmea resgatada na África do Sul, oferece um estudo de caso sobre como a substituição de vínculos maternos por cuidados humanos altera a percepção de ameaça de um animal selvagem.

Бегемот в воде
Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бегемот в воде

O ponto de inflexão ocorreu em 11 de março de 2000, na província de Limpopo. Durante uma inundação, uma filhote foi separada de sua mãe e levada pela correnteza do rio Blyde. Quando Tony e Shirley Joubert a encontraram, o animal pesava apenas 16 quilos e estava em estado crítico de exaustão. O prognóstico veterinário era pessimista, mas a sobrevivência de Jessica foi garantida por uma dieta rigorosa de substituição: uma mistura de leite de vaca, creme e gema de ovo, que simulava o colostro materno.

Essa intervenção precoce não apenas salvou a vida do animal, mas estabeleceu a base de sua socialização. Ao crescer, Jessica atingiu a massa corporal de 1,4 tonelada, porém sem desenvolver a agressividade territorial típica de sua espécie em relação a humanos. A observação de seu comportamento no domínio dos Joubert revelou a integração de rituais domésticos em sua rotina: a preferência por dormir em um colchão e a convivência pacífica com cinco Bull Terriers ingleses.

A conexão entre estímulo e comportamento

Um detalhe particular de sua adaptação foi a transição alimentar. No processo de desmame, Jessica desenvolveu a preferência pelo chá rooibos, consumindo cerca de 20 litros diários. O hábito, que incluía a adição de açúcar, mel e limão conforme a temperatura, exemplifica como a aceitação de novos estímulos gustativos pode se tornar um ponto de interação e vínculo entre o tutor e o animal.

Mais do que a ausência de ataques, observou-se um comportamento de proteção. Jessica passou a atuar como uma barreira defensiva, afastando crocodilos e outros hipopótamos que se aproximavam da residência dos Joubert. Para especialistas, isso indica que a fêmea não apenas tolerava a presença humana, mas incorporou a família ao seu próprio grupo social, aplicando seus instintos de defesa em favor dos seus cuidadores.

Impactos emocionais e sucessão

A estabilidade desse vínculo foi testada em março de 2023. Aos 23 anos, Jessica enfrentou a perda de seu primeiro filhote, ocorrida simultaneamente ao falecimento de Shirley Joubert. A reação do animal foi marcada por inquietação e instabilidade comportamental, evidenciando que a conexão estabelecida não era meramente funcional (alimentar), mas envolvia um reconhecimento afetivo do núcleo familiar.

Em 2024, a dinâmica social de Jessica expandiu-se com o nascimento de um filho saudável, Luka. O filhote, crescendo sob a influência do comportamento materno, demonstra curiosidade e ausência de medo diante de humanos, sugerindo que a socialização precoce de Jessica influenciou a forma como ela introduz seu descendente ao ambiente.

Atualmente, Jessica reside no santuário particular "Jessica's Place", uma área de seis hectares às margens do rio Blyde, onde convive com Luka e outro macho resgatado, Seun. Embora sua história tenha atraído documentários da BBC, Discovery e Animal Planet, especialistas reiteram que o caso é excepcional: a conduta de Jessica é o resultado direto de um resgate em estágio neonatal e de uma socialização intensiva, não devendo ser interpretada como uma mudança na natureza inerente da espécie.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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