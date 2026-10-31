Aranhas venenosas na Rússia: espécies de risco e protocolo de segurança

Tradicionalmente, os aracnídeos venenosos são associados a biomas tropicais ou exóticos. Contudo, as mudanças climáticas alteraram essa percepção. Até 2026, relatos indicam que espécies consideradas perigosas, como a caracura e a aranha-amarila-de-hai-racanto, têm expandido sua distribuição para regiões mais ao norte da Rússia. Alertas recentes vieram das províncias de Orenburg, Novosibirsk e Sverdlovsk, sugerindo que a fronteira geográfica desses organismos não está mais estável.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Паук, заражённый грибом Gibellula

Veneno, perigo e avaliação do risco

É fundamental distinguir entre "venenosa” e "perigosa”. Do ponto de vista biológico, a quase totalidade das aranhas produz veneno; é a ferramenta de caça do animal. Para o ser humano, o risco depende de duas variáveis: a capacidade das quelíceras de perfurar a pele e a potência do toxina em desregular o organismo. O aracnólogo Alexei Volkov observa que, dos 50 mil espécies conhecidas, apenas algumas dezenas representam uma ameaça real à vida humana.

Na medicina, as reações sistêmicas são classificadas em dois grupos principais. A latrodequismia, associada às viúvas (incluindo a caracura), é marcada por um neurotoxina que afeta o sistema nervoso, provocando espasmos musculares e dores intensas que podem surgir entre 15 e 60 minutos após a mordida. A loxoscelismia, típica das aranhas-saívas, envolve um toxina que destrói os tecidos, levando à necrose (morte celular) que se manifesta de forma mais tardia, geralmente entre 6 e 12 horas depois do contato.

Espécies de destaque global

Embora a maioria das picadas ao redor do mundo resulte apenas em dor local e susto, certas espécies exigem atenção devido à concentração de toxinas.

O aranha-peregrina-brasileira (Phoneutria), frequentemente chamada de "aranha-banana”, detém o recorde na Livro dos Recordes Guiness. Diferente das teceiras de teia, ela é ativa e procura ativamente presas. Apesar da reputação ameaçadora, a estatística mostra que em 90% dos casos a intoxicação é leve. O grupo de maior risco inclui crianças com menos de 10 anos e idosos. Um sintoma específico reportado em homens é a ereção dolorosa e prolongada.

A aranha-de-túnel-sídney, nativa da Austrália, é conhecida por sua agressividade. Suas mandíbulas são fortes o suficiente para perfurar até a unha humana. Contudo, desde a criação do soro antiveneno em 1981, nenhum óbito foi registrado em decorrência de suas picadas no país.

Nos Estados Unidos, a aranha-saiva-marron e a viúva-negra são lendas de perigo. A mordida da saiva é traiçoeira por ser indolor inicialmente; a pele começa a necrosar horas depois, sem que a pessoa perceba o contato imediato. Já a viúva-negra causa dor aguda e imediata, mas seu veneno raramente é fatal para adultos saudáveis.

Riscos específicos na Rússia

Na Rússia, a lista de espécies que exigem cautela é liderada pela caracura.

Caracura (Viúva-Negra)

É a única aranha na Federação Russa cuja picada pode ser fatal sem assistência médica oportuna. Seu veneno é considerado várias vezes mais potente que o de algumas serpentes, embora a dose injetada seja muito pequena. Identificação: corpo negro e brilhante (1-2 cm) com 13 manchas vermelhas (que podem desaparecer em exemplares adultos). Habitat: tradicionalmente nas regiões do sul (Crimeia, Daguestão, Astrakhan), mas agora já é observada na Sibéria e nos Urais. O período de maior perigo é de julho a agosto.

Tarântula russa-sul (Mizgiri)

A maior aranha da Rússia, vive em tocas. Frequentemente temida por seu tamanho e aspecto peludo, sua mordida, no entanto, é comparável à de uma abelha ou a uma queimadura leve. Causa dor e inchaço, mas não representa ameaça à vida.

Ara-hai-racanto-amarelo e Viúva-Falsa

A ara-hai-racanto-amarelo (Chiracanthium) pode deixar úlceras que cicatrizam lentamente e causa sintomas semelhantes a uma intoxicação alimentar grave. A viúva-falsa (Steatoda) imita visualmente a caracura, mas carece das manchas vermelhas; seu veneno provoca apenas mal-estar temporário.

Espécies que causam medo infundado

Muitos inofensivos carregam uma reputação injusta. O aracnídeo cruz (Araneus diadematus), comum nas florestas europeias e russas, raramente consegue perfurar a pele humana. Os Opiliões (aranhas-das-aranhas ou longas-pernas) não possuem glândulas venenosas. A aranha-saiba-ameaçadora (Argiope), com sua coloração preto e amarela vibrante, não causa dor maior que a de um inseto comum.

Protocolo de segurança em caso de mordida

Se sentir uma picada (semelhante ao toque de um alfinete) e notar dois pontos vermelhos, a ação rápida é essencial. A distinção prática entre um acidente leve e uma emergência reside na velocidade da resposta e no manejo inicial.

1. Procure ajuda médica imediatamente (discos 103 ou 112). Esta é a regra de ouro, especialmente se houver suspeita de caracura.

2. Imobilize o membro afetado. O repouso ajuda a retardar a disseminação do veneno.

3. Aplique frio. Use gelo envolto em pano (15 minutos de aplicação, 15 de pausa) para aliviar a dor e reduzir o inchaço.

4. Fotografe o animal, se possível. Isso auxilia os médicos a identificar a espécie e escolher o tratamento adequado.

É categoricamente proibido: queimar o local da mordida, fazer incisões na pele, aplicar torniquete ou tentar sugar o veneno com a boca. Essas práticas podem agravar a lesão tecidual ou retardar a circulação necessária para o metabolismo do toxina, sem remover a substância de forma eficaz.

Prevenção e coexistência

Aranhas raramente atacam primeiro; a maioria das picadas ocorre quando o animal é esmagado acidentalmente ou se sente encurralado. Para evitar encontros indesejados em acampamentos, sítios ou jardins, é recomendável: agitar sapatos e roupas que ficaram ao ar livre; usar luvas resistentes ao trabalhar no jardim; fechar bem tendas e não dormir diretamente sobre o solo sem uma esteira adequada.

Se uma aranha entrar em casa, não a pegue com as mãos nem tente esmagá-la. Cubra-a com um copo ou jarro, deslize uma folha de cartão por baixo e leve-a para longe da residência. É importante lembrar que as aranhas são parte vital da ecossistema, controlando a população de insetos. O conhecimento das regras de segurança permite uma coexistência pacífica com esses antigos habitantes do planeta.