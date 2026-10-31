A expansão do cão-guaxinim: seus impactos ambientais inesperados na Europa

A introdução do cão-guaxinim na Europa, iniciada em meados do século XX, partiu de um cálculo pragmático da União Soviética: a expansão da indústria de peles. Vindo do Extremo Oriente, o animal foi selecionado por sua rusticidade, pelagem densa e rápida adaptabilidade. No entanto, a transposição geográfica de uma espécie para fins econômicos desencadeou um processo de colonização biológica que superou as previsões dos especialistas.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Енотовидная собака

Morfologia e adaptação territorial

A semelhança visual com o guaxinim-americano — especialmente a "máscara" facial — é um exemplo de convergência evolutiva, não de parentesco. Enquanto o guaxinim pertence à família Procyonidae, o cão-guaxinim é um canídeo, com proximidade biológica com as raposas. Essa natureza de canídeo, somada a uma dieta onívora, permitiu que a espécie ocupasse nichos ecológicos variados.

A estratégia de sobrevivência do animal baseia-se na eficiência energética. Em invernos rigorosos, o cão-guaxinim acumula reservas de gordura e utiliza tocas abandonadas por texugos ou raposas. Diferente de outros predadores, ele possui a flexibilidade de despertar durante períodos de degelo para forragear, o que garante a manutenção da população mesmo em climas hostis.

Impacto ambiental e escala de dispersão

O avanço da espécie alterou a dinâmica de fauna local. Como predador ativo, o cão-guaxinim impacta populações de anfíbios e destrói ninhos de aves terrestres. Além do desequilíbrio ecológico, a espécie atua como vetor de patógenos, transportando a raiva e parasitas perigosos aos seres humanos, como o *Echinococcus multilocularis* (alveococose).

Os dados revelam a magnitude da expansão: entre 1935 e 1984, a espécie colonizou aproximadamente 1,4 milhão de quilômetros quadrados no território europeu. A escala da presença é evidente nos números recentes da Finlândia, onde a caça em 2024 resultou na abate de cerca de 123 mil indivíduos — volume superior à soma de raposas e lebres abatidas no mesmo período.

Métodos de controle e a estratégia dos "Judas"

Para conter a propagação, Suécia, Finlândia e Dinamarca implementaram um programa conjunto entre 2010 e 2013, com investimento de cerca de 5 milhões de euros. A metodologia focou no comportamento social da espécie através do método do "animal Judas":

Um exemplar era capturado e esterilizado para interromper a reprodução, mantendo-se, porém, o equilíbrio hormonal. O animal era então equipado com um colar de GPS e solto na natureza. Movido pelo instinto de buscar parceiros, o indivíduo conduzia as equipes de monitoramento até outros membros da população oculta.

Os resultados variam conforme a densidade populacional prévia. Na Suécia, a estratégia foi considerada eficaz, com especialistas afirmando que não resta mais uma população reprodutora sustentável no país. Na Finlândia, onde a espécie já estava amplamente estabelecida, o controle exige esforços contínuos e permanentes.

A contradição econômica

Existe um paradoxo material na Finlândia: enquanto o Estado combate a espécie invasora na natureza, a criação comercial de cães-guaxinim persiste. A pelagem é comercializada sob a marca "Finnraccoon". Para evitar que a atividade econômica alimente a invasão biológica, as fazes de criação são submetidas a normas rigorosas que proíbem terminantemente a fuga ou soltura de animais no ambiente selvagem.