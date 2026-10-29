Ovos com duas gemas viram rotina em supermercados por seleção industrial extrema

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Para o consumidor brasileiro, encontrar um ovo com duas gemas em um supermercado já não é mais uma raridade sorteada, mas uma ocorrência estatisticamente comum. O que antes era associado a galinhas caipiras e à sorte no almoço, hoje aparece em embalagens industriais, às vezes até em uma a cada dez unidades. Essa mudança não indica uma mutação espontânea nem um sinal de alarme, mas sim a consequência direta do limite biológico imposto pela seleção industrial moderna.

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Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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A lógica da produção extrema

Esses ovos são o resultado de uma engenharia genética voltada para a eficiência. As galinhas de postura atual são híbridos conhecidos como "cros”, criados para alcançar índices de produção que seriam impossíveis na natureza. Enquanto no passado uma boa galinha de quintal punha um ovo a cada três dias, as linhas industriais atuais foram ajustadas para produzir quase diariamente. Essa intensidade acelera o ritmo fisiológico do animal a ponto de o organismo trabalhar no seu limite biológico, reduzindo o período de vida útil da ave produtiva para cerca de um ano e meio, em vez dos quatro a seis anos observados em linhagens menos intensificadas.

É nesse contexto de aceleração que ocorre o fenômeno das duas gemas. A velocidade com que os óvulos se deslocam pelo oviduto é tão alta que dois óvulos podem se alinhar e ser envolvidos pela mesma camada de cáscara e membranas. Trata-se de um desvio fisiológico esperado nesses sistemas de alta performance, e não de uma falha aleatória isolada. Além disso, essas aves apresentam o instinto maternal (a vontade de chocar) praticamente extinto por seleção, pois o foco é exclusivamente a produção de um produto alimentar, não a reprodução.

Segurança e utilização

Do ponto de vista do consumo humano, o ovo com duas gemas é seguro. Não há evidências de que a presença de duas gemas indique qualquer problema de saúde pública ou contaminação. Pelo contrário, ele confirma apenas que o processo de formação foi intensamente acelerado. Para o consumidor, não há nenhuma contraindicação; o ovo pode ser cozido, frito ou usado em receitas normalmente, assim como qualquer outro. A única diferença é o peso ligeiramente maior e, talvez, a textura da gema que pode variar sutilmente, mas isso não afeta a segurança alimentar.

É importante esclarecer, no entanto, que esses ovos não são adequados para incubação. Nas granjas industriais, isso não é um problema, pois os cros não são criados para perpetuar a linhagem em casa; seu genoma é complexo e o desvio de características não é desejável na prole. Cada nova geração de postura é criada em centros especializados através de cruzamentos controlados. Portanto, para o mercado consumidor, o ovo de duas gemas é apenas uma curiosidade que reflete a intensidade da avicultura moderna, sem implicar riscos ao consumidor final.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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