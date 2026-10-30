DPRJ pede R$ 50 milhões em reparações por mortes na Operação Contenção

A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (DPRJ) ajuizou uma ação civil pública requerendo a condenação do Estado ao pagamento de R$ 50 milhões em reparações aos moradores dos complexos da Penha e do Alemão. O montante pleiteado destina-se a investimentos em saúde, educação, esportes, lazer e suporte psicossocial para a população atingida pela chamada Operação Contenção.

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A operação, deflagrada em 28 de outubro de 2025 na zona norte da capital, resultou na morte de 122 pessoas: 117 civis e cinco policiais. Segundo a DPRJ, a ação policial extrapolou a finalidade de reocupação territorial, resultando em invasões domiciliares, agressões físicas, furtos e traumas psicológicos.

A fundamentação jurídica da Defensoria baseia-se, entre outros documentos, em um relatório da organização Human Rights Watch. O documento aponta que a operação descumpriu as diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADPF 635 (ADPF das Favelas), especificamente no que tange à obrigatoriedade do uso de câmeras corporais pelos agentes de segurança. A ausência desses dispositivos é apontada como um fator que dificulta a elucidação de crimes e a apuração de abusos de autoridade.

Além do pedido de reparação coletiva, a DPRJ busca indenizações individuais. Um dos casos citados é o de Ronaldo Julião da Silva, pedreiro de 46 anos, sem antecedentes criminais, morto durante a operação. A Defensoria alega que houve omissão estatal não apenas na investigação da morte, mas na dignidade do corpo, que teria sido abandonado em via pública.

Paralelamente à ação civil, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio do Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública (Gaesp), conduz a investigação sobre os fatos. O inquérito processa um volume considerável de evidências, incluindo:

Mais de 4 mil horas de imagens de câmeras corporais;

122 laudos periciais médico-legais;

262 depoimentos de agentes públicos;

Oitivas de 45 familiares de vítimas fatais.

O Gaesp utiliza técnicas de preservação tridimensional de imagens e análise de cadeia de custódia de arquivos digitais para confrontar os relatos dos agentes com a prova material e o uso de munições, visando a reconstrução técnica de cada episódio de letalidade.