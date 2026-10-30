Jovem de 26 anos choca fronteira por importar morteiro para vender na África do Sul

O Tribunal Regional de Boschfontein, na província de Mpumalanga, condenou Antonio Charles Mugabe, de 26 anos, a dez anos de prisão. A sentença foi proferida na última segunda-feira, após o arguido ter se declarado culpado de todas as acusações movidas contra ele.

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Mugabe foi formalmente acusado de posse, transporte e importação de um artefato explosivo para território sul-africano.

Detalhes da detenção

A detenção ocorreu a 23 de agosto, no posto de entrada de Lebombo, em Komatipoort. A operação foi resultado de uma ação conjunta de segurança fronteiriça envolvendo a Polícia Sul-Africana (SAPS) e o Serviço de Receita da África do Sul (SARS), focada na triagem de viajantes provenientes de Moçambique.

Durante a inspeção das bagagens, as autoridades detetaram um objeto suspeito, vindo a apreender um morteiro de 60 mm. Segundo a Polícia, a presença deste material de uso militar representava uma ameaça grave à segurança pública.

Investigação e motivação

O processo foi posteriormente assumido pela Unidade de Investigação de Crimes Graves e Organizados, conhecida como Hawks, em Nelspruit. De acordo com o Tenente-Coronel Magonseni Nkosi, porta-voz dos Hawks em Mpumalanga, o condenado admitiu durante as investigações que agiu sozinho.

Mugabe revelou ter importado a bomba para a África do Sul com o intuito de encontrar um comprador e concretizar a venda do artefato.