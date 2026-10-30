Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Kia Henda estreia em Roterdão filme sobre Angola comunista

Sociedade » Cultura

O filme "Karl Marx, Luanda”, do artista angolano Kiluanji Kia Henda, vai ter estreia mundial no Festival Internacional de Cinema de Roterdão, nos Países Baixos, em Janeiro de 2027, anunciou a organização do evento. Esta produção, que representa o regresso do artista à competição após a apresentação da performance "Red Light Square — history is a bitch project: Kinaxixi” em 2021, é um dos primeiros títulos confirmados para a 56.ª edição do festival, marcada de 28 de Janeiro a 7 de Fevereiro.

Просмотр фильма
Photo: commons.wikimedia.org by Forumnm, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Просмотр фильма

Na nova obra, Kia Henda imagina um cenário onde o país "renova o seu compromisso com o comunismo”. A narrativa, descrita pela organização do festival como "uma história de amor com viagens no tempo”, funde elementos de ficção científica africana com a estética do género "western spaghetti”. O projecto resulta de uma coprodução entre Angola e Portugal, com a participação da Wonder Maria Filmes.

Nascido em 1979, Kiluanji Kia Henda é um artista multidisciplinar cuja prática artística incide sobre a memória colectiva, os espaços públicos e a estrutura da sociedade. O seu trabalho tem reflectido criticamente sobre o pós-colonialismo, com destaque para a série "Redefining the power”, que aborda os movimentos internacionais pela remoção de monumentos, observados na América, na Europa e em África.

À sua trajectória juntam-se o Prémio Nacional de Arte e Cultura, em Angola, e o Frieze Artist Award, atribuído pela feira de arte londrina em 2017. A sua presença em instituições de prestígio inclui exposições no Centre Georges Pompidou, em Paris, na Tate Modern, em Londres, no Guggenheim de Bilbau e no Smithsonian, em Washington. Kia Henda é também o autor do Memorial de Homenagem às Pessoas Escravizadas, concebido para instalação na zona da Ribeira das Naus, em Lisboa.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Corte curto após os 55 anos: a geometria do cabelo como moldura do rosto
Mulher
Corte curto após os 55 anos: a geometria do cabelo como moldura do rosto
Gatos deixam de usar a caixa de areia para comunicar desconforto ambiental ou físico
Animais
Gatos deixam de usar a caixa de areia para comunicar desconforto ambiental ou físico
Mais populares
Arapaima: a armadura evolutiva que prioriza a defesa contra piranhas

A estrutura óssea da espécie funciona como um biomaterial complexo que dissipa impactos de mordidas, sendo uma adaptação direta à pressão seletiva de predadores nativos.

Arapaima: a armadura evolutiva que prioriza a defesa contra piranhas
Gigante Belga: coelhos de até 12 kg e requisitos de bem-estar
Gigante Belga: coelhos de até 12 kg e requisitos de bem-estar
Camisetas e jeans podem se tornar: tapetes artesanais para sua casa de forma simples
O juiz do caso Maduro faleceu: o que acontecerá às acusações contra o líder venezuelano?
Alongamento de asa incomum: como o Superjet venceu o Embraer Ksenia Semenova Apenas um quinto compareceu: futuro político da Bulgária adiado para novembro Creator África deixa de ser mina barata: União Africana cobra industrialização imediata em Moscovo Anastasiya Zhukova
Cortes e técnicas definem textura em 6 preparos com 4 variedades de repolho
Salgados de repolho com lavash: o controle da umidade impede que o pão se desmanche na fritura
Weigela Red Prince nos Estados Unidos: Histórico, desenvolvimento e manutenção da espécie
Weigela Red Prince nos Estados Unidos: Histórico, desenvolvimento e manutenção da espécie
últimos materiais
Em Hoian, um vestido semitransparente impediu a entrada de turista em sítio histórico
Kia Henda estreia em Roterdão filme sobre Angola comunista
Jeans Primavera-Verão 2027: Silhuetas equilibradas e cós baixos
Audi Q4 e-tron: recall aponta risco de incêndio em baterias com carga acima de 80%
Biscoitos de queijo com alho: A Técnica de areia úmida para massas fofas
O KTM X-Bow GT-XR ganha 592 cv e pacote aerodinâmico GT2 na revisão da nova gestão
Kate Middleton visita salão em Chelsea para renovação da cor dos fios
Principais causas de morte em cães e estratégias de prevenção por idade
A ditadura da etiqueta esconde um erro grave: o detalhe técnico ignorado pela maioria das mulheres
Rolinhos de requeijão com casca de açúcar dupla
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.