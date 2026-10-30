Kia Henda estreia em Roterdão filme sobre Angola comunista

O filme "Karl Marx, Luanda”, do artista angolano Kiluanji Kia Henda, vai ter estreia mundial no Festival Internacional de Cinema de Roterdão, nos Países Baixos, em Janeiro de 2027, anunciou a organização do evento. Esta produção, que representa o regresso do artista à competição após a apresentação da performance "Red Light Square — history is a bitch project: Kinaxixi” em 2021, é um dos primeiros títulos confirmados para a 56.ª edição do festival, marcada de 28 de Janeiro a 7 de Fevereiro.

Photo: commons.wikimedia.org by Forumnm, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Просмотр фильма

Na nova obra, Kia Henda imagina um cenário onde o país "renova o seu compromisso com o comunismo”. A narrativa, descrita pela organização do festival como "uma história de amor com viagens no tempo”, funde elementos de ficção científica africana com a estética do género "western spaghetti”. O projecto resulta de uma coprodução entre Angola e Portugal, com a participação da Wonder Maria Filmes.

Nascido em 1979, Kiluanji Kia Henda é um artista multidisciplinar cuja prática artística incide sobre a memória colectiva, os espaços públicos e a estrutura da sociedade. O seu trabalho tem reflectido criticamente sobre o pós-colonialismo, com destaque para a série "Redefining the power”, que aborda os movimentos internacionais pela remoção de monumentos, observados na América, na Europa e em África.

À sua trajectória juntam-se o Prémio Nacional de Arte e Cultura, em Angola, e o Frieze Artist Award, atribuído pela feira de arte londrina em 2017. A sua presença em instituições de prestígio inclui exposições no Centre Georges Pompidou, em Paris, na Tate Modern, em Londres, no Guggenheim de Bilbau e no Smithsonian, em Washington. Kia Henda é também o autor do Memorial de Homenagem às Pessoas Escravizadas, concebido para instalação na zona da Ribeira das Naus, em Lisboa.