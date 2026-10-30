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Peixe derrete ao sol: segredo da flutuabilidade no Baikal

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Nas profundezas do Lago Baikal, o lago mais antigo do mundo, habita a golomyanka, um peixe endêmico cujas características biológicas desafiam a percepção comum sobre a vida aquática. Frequentemente descrita como um "fantasma" das águas siberianas, essa espécie não é apenas uma curiosidade taxonômica, mas o pilar invisível que sustenta a complexa teia alimentar de um dos ecossistemas mais isolados do planeta.

Рыба голомянка в воде
Photo: Pravda.ru by Аркадий Кузнецов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рыба голомянка в воде

A engenharia da invisibilidade e a flutuabilidade

A morfologia da golomyanka — dividida entre as espécies grande e pequena — é o resultado de uma transição evolutiva: seus ancestrais, que outrora habitavam o fundo do lago, migraram para a coluna d'água. Para prosperar nesse ambiente, o peixe abdicou de características convencionais: perdeu as escamas, reduziu as nadadeiras pélvicas e desenvolveu ossos extremamente finos.

O aspecto mais intrigante de sua fisiologia é a ausência de uma bexiga natatória. Para compensar a falta desse órgão de flutuabilidade, a natureza dotou a golomyanka de uma composição corporal extraordinária: cerca de 35% de sua massa consiste em gordura. Essa alta concentração lipídica reduz a densidade do corpo, permitindo que o animal flutue e se desloque com esforço mínimo. Essa característica gera um fenômeno incomum quando o peixe é retirado da água: sob a ação dos raios solares, a gordura derrete, deixando para trás apenas a pele, a espinha e resíduos gordurosos — substância que, historicamente, foi utilizada como óleo para lamparinas e em práticas medicinais populares.

O enigma da captura e o comportamento solitário

Apesar de ser a espécie mais numerosa do Baikal, com uma população estimada em 55 bilhões de indivíduos, a golomyanka é praticamente imune à pesca industrial. A razão reside em seu comportamento errático e solitário. Ao contrário de outras espécies, ela não forma cardumes nem mantém padrões fixos de profundidade.

O animal realiza migrações verticais constantes e extremas; pode estar próximo à superfície em um momento e, pouco tempo depois, submergir a profundidades superiores a um quilômetro. Como não reage a iscas nem a estímulos luminosos, sua captura em redes de pesca é meramente acidental, tornando-a um alvo quase impossível para métodos de pesca tradicionais.

Uma estratégia reprodutiva rara

A golomyanka apresenta uma raridade biológica: a ovoviviparidade. Em um grupo de apenas 3% das espécies de peixes mundiais, ela não deposita ovos no ambiente, mas dá à luz larvas já formadas. Este é o único caso conhecido entre os peixes de águas frias, uma descoberta documentada no século XIX pelo biólogo Benedikt Dybowski.

O custo biológico dessa estratégia é altíssimo. Uma fêmea pode carregar até 4 mil ovos, um esforço reprodutivo tão exaustivo que frequentemente resulta na morte da mãe após o parto. Esse ciclo de alta natalidade e sacrifício individual garante que a população permaneça massiva, assegurando a sobrevivência da espécie.

O elo vital do ecossistema

A importância da golomyanka transcende sua excentricidade biológica. Ela atua como a ponte energética fundamental do Baikal: alimentando-se de plâncton, ela converte a biomassa microscópica em proteína acessível para predadores maiores. O exemplo mais emblemático é a foca-baical (nerpa), cujo regime alimentar é composto por até 80% de golomyankas.

Embora apareça ocasionalmente em mercados locais como um item exótico, a verdadeira função desse "fantasma" siberiano é a estabilização do equilíbrio ecológico do lago, servindo como a base nutricional que mantém a vida nas profundezas do Baikal.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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