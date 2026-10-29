Marisa Monte faz show beneficente para o Instituto da Providência no Rio

A música como ferramenta de sobrevivência e a arte como ponte para a dignidade humana. No dia 6 de novembro, o Brava Arena Jockey, na Gávea, será o palco de um encontro que vai além da estética sonora: a cantora Marisa Monte apresenta sua turnê Phonica em um show beneficente integralmente dedicado ao Instituto da Providência.

Para quem olha apenas o cartaz, é um espetáculo de alta voltagem musical, com a precisão de uma orquestra de 55 músicos sob a regência de André Bachur. Mas o valor real desta noite reside no destino da arrecadação. O Instituto da Providência, fundado em 1961 por Dom Hélder Câmara — figura central na defesa dos direitos humanos durante a ditadura militar -, luta há 66 anos contra a pobreza extrema, focando na emancipação financeira de mulheres e jovens em situação de vulnerabilidade.

O evento não é apenas uma data na agenda cultural do Rio, mas um marco de retomada. Por décadas, a mobilização do Instituto acontecia através da tradicional Feira da Providência, um evento que movimentava a cidade e arrecadava fundos para o Banco da Providência. No entanto, a última edição da feira ocorreu em 2021, deixando um vácuo na captação de recursos. O show de Marisa Monte preenche esse espaço, renovando a estratégia de sobrevivência da instituição em um cenário onde o terceiro setor precisa migrar do simples assistencialismo para transformações estruturais de longo prazo.

A importância do gesto de Marisa Monte é corroborada por números: desde a sua criação, o Instituto já impactou a vida de mais de 4,7 milhões de pessoas. Para a diretora executiva Maria Garibaldi, a diversificação das fontes de receita é vital para a perenidade dos projetos de capacitação profissional e geração de renda.

O Brava Arena Jockey, idealizado por Simon Fuller, também estreia um novo papel ao sediar a primeira ação beneficente de sua programação, tentando provar que o entretenimento de luxo pode, e deve, convergir com a responsabilidade social.

Enquanto a música de Marisa Monte preenche o espaço, o objetivo final é preencher a lacuna da fome e da falta de oportunidade. A apresentação simboliza a reativação de uma rede de solidariedade que atravessa gerações no Rio de Janeiro, transformando o aplauso do público em investimento direto na independência de quem mais precisa. Os ingressos estão disponíveis via Ticketmaster Brasil.