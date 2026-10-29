Justiça bloqueia R$ 327 milhões de esquema de gás do Comando Vermelho no RJ

A 2ª Vara Criminal Especializada da Capital determinou o bloqueio de R$ 327 milhões em ativos financeiros vinculados a integrantes da organização criminosa Comando Vermelho (CV) e a empresas utilizadas em um esquema de comercialização ilegal de gás de cozinha. A medida foi concedida após denúncia formalizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ).

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Ao todo, 12 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público. A acusação sustenta que o grupo controlava a venda de botijões de gás em diversas comunidades da região metropolitana do Rio de Janeiro, abrangendo a capital, Niterói, São Gonçalo e Duque de Caxias. De acordo com as apurações, a operação ocorreu entre 2024 e 2025, baseando-se em táticas de extorsão e ameaças contra comerciantes locais.

O esquema operava sob a imposição de exclusividade: comerciantes eram obrigados a adquirir o produto de uma distribuidora específica ou a pagar taxas mensais ao tráfico para manter suas atividades. A denúncia indica que a finalidade era eliminar a concorrência e assegurar repasses periódicos de capital à facção, resultando em preços majorados para os consumidores finais.

As investigações foram deflagradas após a denúncia de um proprietário de um depósito de gás na comunidade Vai Quem Quer, em Duque de Caxias, que relatou ter sido alvo de ameaças de morte e sequestro.

No âmbito processual, a Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) cumpriu mandados de busca e apreensão, além de prisões preventivas. Entre os alvos está Edgar Alves de Andrade, conhecido como "Doca”, apontado pelas autoridades como a principal liderança do Comando Vermelho em liberdade, operando a partir do Complexo do Alemão.

O caso agora segue para a fase de instrução processual, com a análise dos recursos bloqueados e o processamento dos denunciados.