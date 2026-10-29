Justiça bloqueia R$ 327 milhões de esquema de gás do Comando Vermelho no RJ

A 2ª Vara Criminal Especializada da Capital determinou o bloqueio de R$ 327 milhões em ativos financeiros vinculados a integrantes da organização criminosa Comando Vermelho (CV) e a empresas utilizadas em um esquema de comercialização ilegal de gás de cozinha. A medida foi concedida após denúncia formalizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ).
Ao todo, 12 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público. A acusação sustenta que o grupo controlava a venda de botijões de gás em diversas comunidades da região metropolitana do Rio de Janeiro, abrangendo a capital, Niterói, São Gonçalo e Duque de Caxias. De acordo com as apurações, a operação ocorreu entre 2024 e 2025, baseando-se em táticas de extorsão e ameaças contra comerciantes locais.
O esquema operava sob a imposição de exclusividade: comerciantes eram obrigados a adquirir o produto de uma distribuidora específica ou a pagar taxas mensais ao tráfico para manter suas atividades. A denúncia indica que a finalidade era eliminar a concorrência e assegurar repasses periódicos de capital à facção, resultando em preços majorados para os consumidores finais.
As investigações foram deflagradas após a denúncia de um proprietário de um depósito de gás na comunidade Vai Quem Quer, em Duque de Caxias, que relatou ter sido alvo de ameaças de morte e sequestro.
No âmbito processual, a Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) cumpriu mandados de busca e apreensão, além de prisões preventivas. Entre os alvos está Edgar Alves de Andrade, conhecido como "Doca”, apontado pelas autoridades como a principal liderança do Comando Vermelho em liberdade, operando a partir do Complexo do Alemão.
O caso agora segue para a fase de instrução processual, com a análise dos recursos bloqueados e o processamento dos denunciados.
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A concentração de sal atingiu 16 промилле, a marca mais alta em 150 anos, eliminando a barreira natural que restringia espécies do Mar Negro.