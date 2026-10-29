Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Haval M6: análise completa do desempenho do crossover após 150 mil quilômetros
A contagem do odômetro esconde um perigo fatal: a falha silenciosa que destrói o motor por dentro
Draniki bielorussos de batata e sal: receita de 15 minutos com molho de iogurte
Número de trabalhadores afastados por vício em jogos cresce cinco vezes entre 2023 e 2025
Fóssil de Megacauda sungei no China revela mecanismo de amamentação há 160 milhões de anos
TENET implementa sistema Torque-on-Demand em quatro modelos da linha
Arapaima: a armadura evolutiva que prioriza a defesa contra piranhas
Opções de correção para a queda das sobrancelhas: injetáveis e cirúrgicos
Agentes da PSP e GNR marcham em Lisboa para exigir cumprimento de acordos ao Governo

Postos de combustíveis em SP continuam operando irregularmente após operações do MPSP e PF

Sociedade » Incidentes

Um levantamento realizado pelo portal Metrópoles revela a persistência de atividades irregulares em postos de combustíveis em São Paulo, mesmo após a deflagração das operações Carbono Oculto (Ministério Público de São Paulo — MPSP) e Tank (Polícia Federal).

Две металлические канистры в багажнике
Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Две металлические канистры в багажнике

De 25 estabelecimentos visitados que eram alvos das investigações, 14 continuam em operação. Desses, parte opera de forma clandestina: embora constem como desativados no sistema da Agência Nacional do Petróleo (ANP), permanecem abertos ao público. Em um dos postos na zona sul da capital, a equipe de reportagem constatou que o estabelecimento, com autorização revogada desde março de 2025, aceitava apenas pagamentos em espécie.

Estrutura de Lavagem de Dinheiro e Blindagem Patrimonial

As investigações do MPSP apontam para a existência de um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro e ocultação de bens, liderado por Mohamad Hussein Mourad (o "Primo") e Roberto Augusto Leme da Silva (o "Beto Louco"). A estrutura envolveria a holding GGX Global Participações S. A., representada por Pedro Furtado Gouveia Neto, que concentraria a gestão de mais de 100 postos.

Além do setor de combustíveis, o esquema teria se expandido para a panificação. A Padaria Iracema, no centro de São Paulo, é citada como exemplo de "empresa-espelho", onde operam múltiplos CNPJs no mesmo local para facilitar a sonegação fiscal e a lavagem de capitais. O esquema contava com a participação de Tharek Majide Bannout, apontado como operador na expansão desses negócios.

Adulteração e Vínculos Criminais

No aspecto técnico, a denúncia apresentada em agosto de 2026 contra Beto Louco detalha a utilização de empresas como Aster Petróleo, Copape e Duvale Distribuidora para a compra de metanol e a subsequente adulteração de gasolina, álcool e diesel. A Copape, especificamente, teve seu funcionamento revogado pela ANP em 2024 devido a infrações administrativas e criminais.

O secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, afirmou que cerca de mil postos em dez estados serviam a esse esquema de lavagem de dinheiro ligado ao crime organizado. Há indícios, apontados pelas investigações e por Emerson Kapaz, presidente do Instituto Combustível Legal (ICL), de que a rede estivesse conectada a facções criminosas, especificamente o PCC.

Posicionamento das Defesas

A defesa de Mohamad Mourad nega qualquer relação com o PCC e classifica as acusações como especulativas. A defesa de Roberto Leme (Beto Louco) afirmou que ainda não teve acesso à íntegra das investigações e considera um erro grave a associação de seu cliente ao crime organizado. O advogado da Usina Itajobi também negou vínculos com facções criminosas.

Representantes de Pedro Furtado e Tharek Majide Bannout não se manifestaram. A BK Bank informou que colaborou com as autoridades e que suas atividades seguem a regulamentação do Banco Central do Brasil.

Impacto Financeiro e Fiscal

O Governo do Estado de São Paulo estima que o combate a essas fraudes tenha gerado um incremento de R$ 3 bilhões na arrecadação tributária em um ano. Segundo o governador Tarcísio de Freitas, a estratégia atual é de integração permanente entre inteligência financeira, fiscalização tributária e segurança pública para asfixiar o financiamento do crime organizado.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Gigante Belga: coelhos de até 12 kg e requisitos de bem-estar
Curiosidades
Gigante Belga: coelhos de até 12 kg e requisitos de bem-estar
Gatos: a linguagem emocional por trás dos gestos cotidianos
Animais
Gatos: a linguagem emocional por trás dos gestos cotidianos
Mais populares
Salinidade recorde no Mar de Azov abre caminho para a colonização de tubarões e raias

A concentração de sal atingiu 16 промилле, a marca mais alta em 150 anos, eliminando a barreira natural que restringia espécies do Mar Negro.

Salinidade recorde no Mar de Azov abre caminho para a colonização de tubarões e raias
Jasmim-de-inverno flori sem folhas e exige poda pós-floração para renovação
Jasmim-de-inverno flori sem folhas e exige poda pós-floração para renovação
Camisetas e jeans podem se tornar: tapetes artesanais para sua casa de forma simples
Anne Hathaway exibiu sua manicure rubi: como reproduzi-la em casa
O juiz do caso Maduro faleceu: o que acontecerá às acusações contra o líder venezuelano? Evgenia Rumyantseva Governo da Noruega nega relato do Financial Times sobre conversa com Vladimir Putin Dmitriy Sokolov Confirmada adaptação de Harry Potter: fãs esperam surpresas na CCXP26 Olesya Kireeva
Trufas de banana e cacau sem forno ou açúcar refinado
Toyota apresenta o protótipo GR Yaris M Concept com motor central e tração integral
Toyota Snowhunter: Esteiras substituem pneus em cinco modelos para reduzir pressão no solo
Toyota Snowhunter: Esteiras substituem pneus em cinco modelos para reduzir pressão no solo
últimos materiais
A contagem do odômetro esconde um perigo fatal: a falha silenciosa que destrói o motor por dentro
Draniki bielorussos de batata e sal: receita de 15 minutos com molho de iogurte
Número de trabalhadores afastados por vício em jogos cresce cinco vezes entre 2023 e 2025
Fóssil de Megacauda sungei no China revela mecanismo de amamentação há 160 milhões de anos
TENET implementa sistema Torque-on-Demand em quatro modelos da linha
Arapaima: a armadura evolutiva que prioriza a defesa contra piranhas
Opções de correção para a queda das sobrancelhas: injetáveis e cirúrgicos
Agentes da PSP e GNR marcham em Lisboa para exigir cumprimento de acordos ao Governo
Peru instala sistema de monitoramento de rios para alertas de evacuação
Democratas pedem explicações ao governo sobre entrada de Flávio Bolsonaro nos EUA
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.