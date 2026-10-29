Postos de combustíveis em SP continuam operando irregularmente após operações do MPSP e PF

Um levantamento realizado pelo portal Metrópoles revela a persistência de atividades irregulares em postos de combustíveis em São Paulo, mesmo após a deflagração das operações Carbono Oculto (Ministério Público de São Paulo — MPSP) e Tank (Polícia Federal).

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Две металлические канистры в багажнике

De 25 estabelecimentos visitados que eram alvos das investigações, 14 continuam em operação. Desses, parte opera de forma clandestina: embora constem como desativados no sistema da Agência Nacional do Petróleo (ANP), permanecem abertos ao público. Em um dos postos na zona sul da capital, a equipe de reportagem constatou que o estabelecimento, com autorização revogada desde março de 2025, aceitava apenas pagamentos em espécie.

Estrutura de Lavagem de Dinheiro e Blindagem Patrimonial

As investigações do MPSP apontam para a existência de um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro e ocultação de bens, liderado por Mohamad Hussein Mourad (o "Primo") e Roberto Augusto Leme da Silva (o "Beto Louco"). A estrutura envolveria a holding GGX Global Participações S. A., representada por Pedro Furtado Gouveia Neto, que concentraria a gestão de mais de 100 postos.

Além do setor de combustíveis, o esquema teria se expandido para a panificação. A Padaria Iracema, no centro de São Paulo, é citada como exemplo de "empresa-espelho", onde operam múltiplos CNPJs no mesmo local para facilitar a sonegação fiscal e a lavagem de capitais. O esquema contava com a participação de Tharek Majide Bannout, apontado como operador na expansão desses negócios.

Adulteração e Vínculos Criminais

No aspecto técnico, a denúncia apresentada em agosto de 2026 contra Beto Louco detalha a utilização de empresas como Aster Petróleo, Copape e Duvale Distribuidora para a compra de metanol e a subsequente adulteração de gasolina, álcool e diesel. A Copape, especificamente, teve seu funcionamento revogado pela ANP em 2024 devido a infrações administrativas e criminais.

O secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, afirmou que cerca de mil postos em dez estados serviam a esse esquema de lavagem de dinheiro ligado ao crime organizado. Há indícios, apontados pelas investigações e por Emerson Kapaz, presidente do Instituto Combustível Legal (ICL), de que a rede estivesse conectada a facções criminosas, especificamente o PCC.

Posicionamento das Defesas

A defesa de Mohamad Mourad nega qualquer relação com o PCC e classifica as acusações como especulativas. A defesa de Roberto Leme (Beto Louco) afirmou que ainda não teve acesso à íntegra das investigações e considera um erro grave a associação de seu cliente ao crime organizado. O advogado da Usina Itajobi também negou vínculos com facções criminosas.

Representantes de Pedro Furtado e Tharek Majide Bannout não se manifestaram. A BK Bank informou que colaborou com as autoridades e que suas atividades seguem a regulamentação do Banco Central do Brasil.

Impacto Financeiro e Fiscal

O Governo do Estado de São Paulo estima que o combate a essas fraudes tenha gerado um incremento de R$ 3 bilhões na arrecadação tributária em um ano. Segundo o governador Tarcísio de Freitas, a estratégia atual é de integração permanente entre inteligência financeira, fiscalização tributária e segurança pública para asfixiar o financiamento do crime organizado.