Espanha declarou luto nacional: colisão de comboios em Toledo deixou 68 mortos

Espanha decretou três dias de luto nacional após um grave acidente ferroviário na província de Toledo. O número de mortos na colisão de dois comboios de passageiros subiu para 68, segundo o chefe da comunidade autónoma de Castela-La Mancha. A decisão de declarar luto nacional foi anunciada pelo primeiro-ministro de Espanha.

Photo: amoncloa.gob.es/ Педро Санчес в Толедо после катастрофы поезда

O desastre ocorreu no dia 28 de outubro, por volta das 9h00 locais. Dois comboios de passageiros colidiram enquanto circulavam numa linha férrea na província de Toledo. Como resultado do acidente, dois vagões de um dos comboios descarrilaram.

Um total de 544 passageiros seguiam nos dois comboios. 397 pessoas seguiam no comboio de alta velocidade operado pela Renfe, a empresa ferroviária nacional, e outras 147 seguiam no comboio operado pela empresa privada Iryo.

Uma grande operação de resgate foi iniciada no local do desastre. Estão envolvidos cerca de 100 especialistas, sete camiões de bombeiros e 16 ambulâncias. Membros da Guarda Civil espanhola também foram mobilizados para o local. Três helicópteros de resgate e membros da equipa de resposta a emergências também foram enviados para o local.

Paramédicos e psicólogos foram colocados de serviço na Estação de Atocha, em Madrid.

A causa da colisão está a ser investigada. Segundo o jornal El País, o governo espanhol está a investigar a possibilidade de erro humano no controlo do comboio, após uma falha no sistema de segurança automatizado.

O serviço ferroviário foi presumivelmente interrompido após uma falha técnica, mas a mudança para o controlo manual pode ter resultado na sua retoma.

O jornal ABC, citando fontes, refere que o funcionário que estava a fazer a reparação do sistema de segurança pode não ter alertado para a perigosa colisão. Ainda não há confirmação oficial destas teorias.

Os representantes dos sindicatos ferroviários afirmaram que solicitaram repetidamente uma inspeção da linha na província de Toledo. Rafael Escudero, secretário-geral do sindicato dos ferroviários, realçou que a infraestrutura requer atenção prioritária, mas pediu cautela ao tirar conclusões precipitadas sobre as causas da tragédia.

Este último desastre ocorreu nove meses após outro grande acidente ferroviário em Espanha. Em janeiro de 2026, um acidente na Andaluzia provocou a morte a 46 pessoas. Na sequência, o sindicato dos maquinistas Semaf anunciou planos de greve, exigindo garantias para a segurança da rede ferroviária e responsabilização dos funcionários responsáveis ​​pela sua manutenção.