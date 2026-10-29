PRM detém suspeito de rapto de duas crianças em Lichinga

PRM detém suspeito de rapto de duas crianças em Lichinga

A Polícia da República de Moçambique (PRM) apresentou, nesta terça-feira, um indivíduo suspeito de integrar uma quadrilha responsável pelo rapto de duas crianças na cidade de Lichinga, província do Niassa. O crime, ocorrido no dia 19 de outubro, teria sido motivado pela exigência de valores monetários para a libertação das vítimas.

De acordo com o porta-voz da PRM no Niassa, Nelson de Sousa, a detenção foi efetuada no domingo, resultado de uma operação conjunta entre diferentes forças de segurança. A polícia informou que continua a perseguir os restantes membros do grupo, embora não tenha sido divulgado o número exato de fugitivos nem a sua localização atual.

Contradições e alegações do detido

O indiciado, que exerce a atividade de mototaxista, nega qualquer envolvimento no crime. Segundo a sua versão, teria sido contratado por um indivíduo desconhecido para transportar as crianças até ao bairro Popular, momento em que foi detido pelos agentes da PRM. O suspeito denunciou ainda ter sido vítima de maus-tratos por parte dos agentes policiais na tentativa de obter uma confissão.

Por outro lado, a PRM indica que uma das crianças foi abandonada junto ao Rio Namacula pelo indiciado, que teria fugido ao notar a presença policial no local.

Exigências de resgate

O pai das crianças relatou que o detido se deslocou ao local combinado para receber a quantia exigida pelos raptores. Segundo o progenitor, os pedidos de resgate iniciais oscilavam entre 700.000,00 e 800.000,00 Meticais, tendo posteriormente baixado para 100.000,00 Meticais, valor que o suposto sequestrador esperaria receber dos seus comparsas.