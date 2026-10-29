Tribunal permite regresso de imigrante a Portugal após falha administrativa do Estado

Uma decisão judicial recente abriu um precedente importante para imigrantes em Portugal, ao permitir que uma jovem brasileira regresse ao país após ter cumprido uma notificação de abandono voluntário. O caso, descrito como inédito pela advogada Priscila Nazareth Ferreira, baseia-se no reconhecimento de que a irregularidade administrativa da jovem não foi causada por negligência pessoal, mas por falhas do próprio sistema estatal.

Photo: https://aima.gov.pt/pt AIMA - Agência Para a Integração, Migrações e Asilo

A jovem, de 20 anos, representa um grupo vulnerável de imigrantes que atingem a maioridade em território português sem conseguir formalizar o reagrupamento familiar. O obstáculo central residiu no bloqueio do portal de acesso às ARs CPLP e na morosidade dos processos de reagrupamento. Ao tentar regularizar a sua situação através do regime de transição, o pedido foi indeferido por falta de histórico de contribuições sociais até 2024 — uma impossibilidade óbvia, dado que a requerente era menor de idade durante esse período.

O processo revela a distância que existe, por vezes, entre a norma legal e a viabilidade real de a cumprir. A jovem chegou a deixar Portugal para cumprir a ordem de saída, desconhecendo a possibilidade de contestar a decisão. No entanto, a ação judicial foi interposta no Brasil, faltando apenas um dia para o término do prazo legal de recurso. O tribunal decidiu reverter o ato administrativo, compreendendo que a imigrante foi prejudicada por entraves que não dependiam da sua vontade.

Esta sentença estabelece que o cumprimento de uma ordem de saída não anula o direito de contestar a legalidade dessa ordem, especialmente quando a expulsão é considerada injusta. Na prática, a decisão sinaliza que falhas administrativas do Estado não podem servir de base para a exclusão definitiva de indivíduos do território.

Como resultado prático desta decisão, o nome da jovem foi removido do Sistema de Informação Schengen (SIS), eliminando as restrições de entrada no Espaço Schengen. Para além da questão jurídica, o caso tem um impacto social direto: em Portugal permanecem a mãe e dois irmãos menores, de seis e dez anos, evidenciando o custo humano da fragmentação familiar provocada por bloqueios burocráticos.

Para especialistas, este desfecho pode servir de referência para outros imigrantes que, perante notificações de abandono voluntário emitidas em contextos de falha administrativa, acreditaram que não tinham alternativa senão a partida.