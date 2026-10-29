Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Azeite de nozes defumadas finaliza costeletas de cordeiro e abobrinha em 35 minutos
Jennifer Lawrence: A técnica de estilo que mantém tênis Vans em um look de sobretudo de seda
A dependência química do campo atingiu um ponto crítico: a transição silenciosa que redesenha as fazendas
Banco Mundial prevê subida de 18% nos preços dos alimentos entre 2025 e 2027
Escolas japonesas abandonam telas: caligrafia manual transforma o cérebro das crianças de Kasugai
Calças de malha encorpada: a alternativa estruturada para o guarda-roupa feminino 50+
Esfoliação de calcanhares: mecanismo do sal e óleo vegetal
Orquídea parada? Tiamina é suporte, não fertilizante
Cientista brasileiro surpreende nos EUA: prêmio inédito reconhece luta contra mitos sobre vacinas

Tribunal permite regresso de imigrante a Portugal após falha administrativa do Estado

Sociedade » Incidentes

Uma decisão judicial recente abriu um precedente importante para imigrantes em Portugal, ao permitir que uma jovem brasileira regresse ao país após ter cumprido uma notificação de abandono voluntário. O caso, descrito como inédito pela advogada Priscila Nazareth Ferreira, baseia-se no reconhecimento de que a irregularidade administrativa da jovem não foi causada por negligência pessoal, mas por falhas do próprio sistema estatal.

AIMA - Agência Para a Integração, Migrações e Asilo
Photo: https://aima.gov.pt/pt
AIMA - Agência Para a Integração, Migrações e Asilo

A jovem, de 20 anos, representa um grupo vulnerável de imigrantes que atingem a maioridade em território português sem conseguir formalizar o reagrupamento familiar. O obstáculo central residiu no bloqueio do portal de acesso às ARs CPLP e na morosidade dos processos de reagrupamento. Ao tentar regularizar a sua situação através do regime de transição, o pedido foi indeferido por falta de histórico de contribuições sociais até 2024 — uma impossibilidade óbvia, dado que a requerente era menor de idade durante esse período.

O processo revela a distância que existe, por vezes, entre a norma legal e a viabilidade real de a cumprir. A jovem chegou a deixar Portugal para cumprir a ordem de saída, desconhecendo a possibilidade de contestar a decisão. No entanto, a ação judicial foi interposta no Brasil, faltando apenas um dia para o término do prazo legal de recurso. O tribunal decidiu reverter o ato administrativo, compreendendo que a imigrante foi prejudicada por entraves que não dependiam da sua vontade.

Esta sentença estabelece que o cumprimento de uma ordem de saída não anula o direito de contestar a legalidade dessa ordem, especialmente quando a expulsão é considerada injusta. Na prática, a decisão sinaliza que falhas administrativas do Estado não podem servir de base para a exclusão definitiva de indivíduos do território.

Como resultado prático desta decisão, o nome da jovem foi removido do Sistema de Informação Schengen (SIS), eliminando as restrições de entrada no Espaço Schengen. Para além da questão jurídica, o caso tem um impacto social direto: em Portugal permanecem a mãe e dois irmãos menores, de seis e dez anos, evidenciando o custo humano da fragmentação familiar provocada por bloqueios burocráticos.

Para especialistas, este desfecho pode servir de referência para outros imigrantes que, perante notificações de abandono voluntário emitidas em contextos de falha administrativa, acreditaram que não tinham alternativa senão a partida.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Agora a ler
Jasmim-de-inverno flori sem folhas e exige poda pós-floração para renovação
Jardinagem
Jasmim-de-inverno flori sem folhas e exige poda pós-floração para renovação
BMW X5 2027 mantém motor B58 de 394 cv na versão 40 xDrive
Carros
BMW X5 2027 mantém motor B58 de 394 cv na versão 40 xDrive
Versão mais dura do Outlander: edição especial chega à SEMA e reposiciona modelo para uso fora do asfalto
Carros
Versão mais dura do Outlander: edição especial chega à SEMA e reposiciona modelo para uso fora do asfalto
Mais populares
Salinidade recorde no Mar de Azov abre caminho para a colonização de tubarões e raias

A concentração de sal atingiu 16 промилле, a marca mais alta em 150 anos, eliminando a barreira natural que restringia espécies do Mar Negro.

Salinidade recorde no Mar de Azov abre caminho para a colonização de tubarões e raias
Jasmim-de-inverno flori sem folhas e exige poda pós-floração para renovação
Jasmim-de-inverno flori sem folhas e exige poda pós-floração para renovação
Toyota apresenta o protótipo GR Yaris M Concept com motor central e tração integral
Anne Hathaway exibiu sua manicure rubi: como reproduzi-la em casa
Diáspora portuguesa é hoje maior do que nas décadas de 60 e 70 Dmitriy Sokolov Confirmada adaptação de Harry Potter: fãs esperam surpresas na CCXP26 Olesya Kireeva Crisis e continuidade: o futuro do bolsonarismo após a fuga de Flávio para Miami Lubov Lulko
Trufas de banana e cacau sem forno ou açúcar refinado
Toyota Snowhunter: Esteiras substituem pneus em cinco modelos para reduzir pressão no solo
Brabus revela picape P 900 Rocket Edition limitada a dez unidades
Brabus revela picape P 900 Rocket Edition limitada a dez unidades
últimos materiais
Tribunal permite regresso de imigrante a Portugal após falha administrativa do Estado
A dependência química do campo atingiu um ponto crítico: a transição silenciosa que redesenha as fazendas
Banco Mundial prevê subida de 18% nos preços dos alimentos entre 2025 e 2027
Escolas japonesas abandonam telas: caligrafia manual transforma o cérebro das crianças de Kasugai
Calças de malha encorpada: a alternativa estruturada para o guarda-roupa feminino 50+
Esfoliação de calcanhares: mecanismo do sal e óleo vegetal
Orquídea parada? Tiamina é suporte, não fertilizante
Cientista brasileiro surpreende nos EUA: prêmio inédito reconhece luta contra mitos sobre vacinas
Toyota Snowhunter: Esteiras substituem pneus em cinco modelos para reduzir pressão no solo
Beshbarmak de pato: a gordura do caldo define o sabor da cebola refogada
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.