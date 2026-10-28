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Transportadores de castanha de caju denunciam cobranças ilícitas nas estradas N1 e N380

Sociedade » Incidentes

Condutores e proprietários de camiões que transportam castanha de caju da província de Cabo Delgado para a província de Nampula denunciam a persistência de cobranças ilícitas em postos de controlo situados nas Estradas Nacionais Nº 1 e Nº 380. As irregularidades seriam protagonizadas por membros das Forças de Defesa e Segurança (FDS).

Каштан кешью
Photo: Own work by കാക്കര, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Каштан кешью

Zonas críticas e modus operandi

De acordo com os transportadores, as cobranças concentram-se principalmente nos seguintes troços:

  • EN1: No segmento entre Silva Macua e o Rio Lúrio.
  • N380: Ao longo de todo o trajeto que liga o sul e o norte de Cabo Delgado, especificamente entre os distritos de Ancuabe e Mocímboa da Praia.

Relatos indicam que a situação se agrava com a instalação de postos intermédios de fiscalização. Além dos membros das FDS, é apontada a participação da "Força Local" — milícia composta por antigos guerrilheiros da Frelimo — na realização destas cobranças ilegais.

Impacto financeiro e ameaças

Um caso concreto reportado descreve a viagem de um camionista que transportava castanha de caju do distrito de Nangade (Cabo Delgado) com destino à cidade de Nacala (Nampula). O condutor afirma ter sido exigida a quantia de, pelo menos, 1.000,00 Meticais em cada posto de controlo, totalizando um gasto superior a 5.000,00 Meticais durante o percurso.

A vítima alega ainda ter sido alvo de ameaças por parte de elementos das FDS ao tentar recusar os pagamentos. Segundo o relato, os agentes afirmavam que não prestariam assistência em caso de incidentes ao longo da via, em regiões onde as condições de segurança permanecem desafiantes.

Contexto de Segurança

Os transportadores expressam preocupação com a erosão da confiança entre os operadores económicos e as autoridades de segurança, especialmente numa província fustigada por ataques terroristas há nove anos.

É importante notar que, na EN380, no troço entre Silva Macua e Mocímboa da Praia — onde também ocorrem as denúncias de cobranças — existe uma escolta militar responsável por garantir a segurança de pessoas, bens e veículos no percurso de mais de 100 km entre Macomia e o cruzamento de Oasse.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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