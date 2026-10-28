Transportadores de castanha de caju denunciam cobranças ilícitas nas estradas N1 e N380

Condutores e proprietários de camiões que transportam castanha de caju da província de Cabo Delgado para a província de Nampula denunciam a persistência de cobranças ilícitas em postos de controlo situados nas Estradas Nacionais Nº 1 e Nº 380. As irregularidades seriam protagonizadas por membros das Forças de Defesa e Segurança (FDS).
De acordo com os transportadores, as cobranças concentram-se principalmente nos seguintes troços:
Relatos indicam que a situação se agrava com a instalação de postos intermédios de fiscalização. Além dos membros das FDS, é apontada a participação da "Força Local" — milícia composta por antigos guerrilheiros da Frelimo — na realização destas cobranças ilegais.
Um caso concreto reportado descreve a viagem de um camionista que transportava castanha de caju do distrito de Nangade (Cabo Delgado) com destino à cidade de Nacala (Nampula). O condutor afirma ter sido exigida a quantia de, pelo menos, 1.000,00 Meticais em cada posto de controlo, totalizando um gasto superior a 5.000,00 Meticais durante o percurso.
A vítima alega ainda ter sido alvo de ameaças por parte de elementos das FDS ao tentar recusar os pagamentos. Segundo o relato, os agentes afirmavam que não prestariam assistência em caso de incidentes ao longo da via, em regiões onde as condições de segurança permanecem desafiantes.
Os transportadores expressam preocupação com a erosão da confiança entre os operadores económicos e as autoridades de segurança, especialmente numa província fustigada por ataques terroristas há nove anos.
É importante notar que, na EN380, no troço entre Silva Macua e Mocímboa da Praia — onde também ocorrem as denúncias de cobranças — existe uma escolta militar responsável por garantir a segurança de pessoas, bens e veículos no percurso de mais de 100 km entre Macomia e o cruzamento de Oasse.
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