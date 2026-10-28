Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Jasmim-de-inverno flori sem folhas e exige poda pós-floração para renovação
Transportadores de castanha de caju denunciam cobranças ilícitas nas estradas N1 e N380
Rússia e Moçambique: o inesperado crescimento nas relações comerciais
Imposto sobre combustíveis pesa mais no orçamento da classe média do que nas famílias pobres
Chile aprova projeto que condiciona bônus para entrada de casa a poupança prévia
Cárie em crianças pode parar sem broca ou anestesia, diz estudo
Marabu: a anatomia funcional por trás da aparência estranha
Aposta chinesa da Volkswagen: novo elétrico ameaça a dominância absoluta no segmento de sedãs
Peixe-lua-real: o maior peixe ósseo flutua verticalmente nas profundezas e não prevê desastres

MPSP e PF investigam organização que infiltrou setor de combustíveis e usinas em SP

Sociedade » Incidentes

As investigações do Ministério Público de São Paulo (MPSP) e da Polícia Federal (PF) revelam a estrutura de uma organização criminosa que infiltrou a cadeia de combustíveis e o setor sucroalcooleiro do interior paulista. No centro do esquema estão Mohamad Hussein Mourad, conhecido como "Primo”, e Roberto Augusto Leme da Silva, o "Beto Louco”, apontados como líderes do núcleo principal alvo da Operação Carbono Oculto, deflagrada em agosto de 2025.

Арест
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Арест

Status Processual e Acusações

Mourad e Leme da Silva são alvos de investigação desde 2017. Em setembro de 2026, o MPSP apresentou denúncia formal contra a dupla por crimes de lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Atualmente, ambos encontram-se na condição de foragidos. A promotoria sustenta que a estrutura empresarial do grupo era utilizada para lavar recursos provenientes do Primeiro Comando da Capital (PCC).

A Operação Carbono Oculto resultou no bloqueio judicial de bens, incluindo um imóvel de 6 mil metros quadrados em Catanduva (SP), destinado a ser a sede do Grupo Itajobi. Segundo o MPSP, o terreno foi adquirido em outubro de 2023 por R$ 3,9 milhões através de uma empresa de fachada, passando por sucessivas alterações de nome e administradores para ocultar os reais beneficiários.

A Estrutura Operacional e a Relação com o Crime Organizado

O grupo iniciou suas atividades no setor de produtos químicos e postos de gasolina, expandindo-se a partir de 2020 com a aquisição da formuladora Copape e da distribuidora Aster. Posteriormente, o investimento migrou para canaviais e usinas, totalizando o controle de cinco unidades: Itajobi, Catanduva, Carolo, Rio Pardo e Furlan.

Os órgãos de investigação estimam que a organização tenha realizado fraudes tributárias e lavagem de dinheiro na ordem de R$ 8,4 milhões, além de estelionato. A conexão com o PCC é evidenciada por meio de operadores logísticos e financeiros:

  • Admar de Carvalho Martins ("Dema”): Apontado como operador logístico de adulteração de combustíveis via importação de metanol e acionista da Upbus, empresa sob intervenção da prefeitura de São Paulo por controle do PCC.
  • Ricardo Romano: Investigado por administrar lojas de conveniência para lavagem de dinheiro e por ter realizado transações financeiras via BK Bank com indivíduos ligados à facção.
  • José Carlos Gonçalves ("Alemão”): Acusado de financiar o tráfico e lavar recursos para o PCC.
  • Daniel Dias Lopes: Proprietário da distribuidora Duvale, que assumiu a carteira de clientes da Aster. Lopes possui histórico de prisão por transporte de insumos para cocaína ao lado de associados do PCC.

Embora as defesas de Mourad e Leme neguem a filiação formal ao PCC, investigadores afirmam que as duas organizações operavam em regime de cooperação mútua quando havia convergência de interesses financeiros.

Impactos no Setor Sucroalcooleiro

A atuação do grupo em Catanduva e região foi marcada por contratos de tolling e investimentos em usinas em recuperação judicial. No caso da Usina Virgolino de Oliveira, Mourad investiu R$ 43 milhões para reativar o parque industrial, mas o encerramento unilateral do contrato em dezembro resultou em um prejuízo estimado de R$ 50 milhões para a empresa, além de um passivo tributário de R$ 20 milhões.

Investigadores apontam que Mourad utilizava fundos de investimento para adquirir títulos de dívida e imóveis, ocultando a propriedade real dos ativos e exercendo pressão psicológica sobre diretores de usinas parceiras.

Posicionamento das Defesas

A defesa de Mohamad Mourad classifica as acusações como especulativas e sem respaldo processual, negando qualquer vínculo com o crime organizado. A defesa de Roberto Leme afirma que ainda não teve acesso à íntegra dos autos e contesta a associação com o PCC. O advogado da Usina Itajobi nega vínculos entre a empresa e a facção, alegando danos reputacionais.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Cozinha de emergência para dias corridos: a técnica que transformou o aproveitamento do repolho caseiro
Receitas e Culinária
Cozinha de emergência para dias corridos: a técnica que transformou o aproveitamento do repolho caseiro
Em Bali, maré alta isola turistas em praias cercadas por falésias
Turismo
Em Bali, maré alta isola turistas em praias cercadas por falésias
Gatos: a linguagem emocional por trás dos gestos cotidianos
Animais
Gatos: a linguagem emocional por trás dos gestos cotidianos
Mais populares
A maioria desconhece: micro-ondas pode ser um aliado na conservação de alimentos

Descubra como aproveitar melhor o micro-ondas para conservar seus alimentos e manter o aparelho em ótimo estado. Um guia crucial para a segurança na cozinha.

A maioria desconhece: micro-ondas pode ser um aliado na conservação de alimentos
Vinagrete frito: legumes em cubos e azeitonas
Vinagrete frito: legumes em cubos e azeitonas
Stufado de legumes: o sal final e o descanso definem a textura
Inglês em destaque: Harry Kane superou Mbappé e Yamal na votação
Crisis e continuidade: o futuro do bolsonarismo após a fuga de Flávio para Miami Lubov Lulko Negociações de alto risco: contatos diretos entre Finlândia, Noruega e Kremlin definem novos rumos Evgenia Rumyantseva A vitória de Lula: mudanças que podem impactar todos os brasileiros! Petr Ermilin
Beleza além do verniz polido: escolhas físicas que garantem resistência nas pontas dos dedos
Gracie Abrams escolhe sapatos brancos com meias pretas de 80 deniers
Toyota apresenta o protótipo GR Yaris M Concept com motor central e tração integral
Toyota apresenta o protótipo GR Yaris M Concept com motor central e tração integral
últimos materiais
Rússia e Moçambique: o inesperado crescimento nas relações comerciais
Imposto sobre combustíveis pesa mais no orçamento da classe média do que nas famílias pobres
Cárie em crianças pode parar sem broca ou anestesia, diz estudo
Crisis e continuidade: o futuro do bolsonarismo após a fuga de Flávio para Miami
Marabu: a anatomia funcional por trás da aparência estranha
Aposta chinesa da Volkswagen: novo elétrico ameaça a dominância absoluta no segmento de sedãs
Peixe-lua-real: o maior peixe ósseo flutua verticalmente nas profundezas e não prevê desastres
Probióticos e memória: o que os dados mostram sobre o intestino
Toyota apresenta o protótipo GR Yaris M Concept com motor central e tração integral
Desemprego em Espanha sobe para 10,18% apesar de recordes de emprego
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.