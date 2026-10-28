MPSP e PF investigam organização que infiltrou setor de combustíveis e usinas em SP

As investigações do Ministério Público de São Paulo (MPSP) e da Polícia Federal (PF) revelam a estrutura de uma organização criminosa que infiltrou a cadeia de combustíveis e o setor sucroalcooleiro do interior paulista. No centro do esquema estão Mohamad Hussein Mourad, conhecido como "Primo”, e Roberto Augusto Leme da Silva, o "Beto Louco”, apontados como líderes do núcleo principal alvo da Operação Carbono Oculto, deflagrada em agosto de 2025.

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Status Processual e Acusações

Mourad e Leme da Silva são alvos de investigação desde 2017. Em setembro de 2026, o MPSP apresentou denúncia formal contra a dupla por crimes de lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Atualmente, ambos encontram-se na condição de foragidos. A promotoria sustenta que a estrutura empresarial do grupo era utilizada para lavar recursos provenientes do Primeiro Comando da Capital (PCC).

A Operação Carbono Oculto resultou no bloqueio judicial de bens, incluindo um imóvel de 6 mil metros quadrados em Catanduva (SP), destinado a ser a sede do Grupo Itajobi. Segundo o MPSP, o terreno foi adquirido em outubro de 2023 por R$ 3,9 milhões através de uma empresa de fachada, passando por sucessivas alterações de nome e administradores para ocultar os reais beneficiários.

A Estrutura Operacional e a Relação com o Crime Organizado

O grupo iniciou suas atividades no setor de produtos químicos e postos de gasolina, expandindo-se a partir de 2020 com a aquisição da formuladora Copape e da distribuidora Aster. Posteriormente, o investimento migrou para canaviais e usinas, totalizando o controle de cinco unidades: Itajobi, Catanduva, Carolo, Rio Pardo e Furlan.

Os órgãos de investigação estimam que a organização tenha realizado fraudes tributárias e lavagem de dinheiro na ordem de R$ 8,4 milhões, além de estelionato. A conexão com o PCC é evidenciada por meio de operadores logísticos e financeiros:

Admar de Carvalho Martins ("Dema”): Apontado como operador logístico de adulteração de combustíveis via importação de metanol e acionista da Upbus, empresa sob intervenção da prefeitura de São Paulo por controle do PCC.

Apontado como operador logístico de adulteração de combustíveis via importação de metanol e acionista da Upbus, empresa sob intervenção da prefeitura de São Paulo por controle do PCC. Ricardo Romano: Investigado por administrar lojas de conveniência para lavagem de dinheiro e por ter realizado transações financeiras via BK Bank com indivíduos ligados à facção.

Investigado por administrar lojas de conveniência para lavagem de dinheiro e por ter realizado transações financeiras via BK Bank com indivíduos ligados à facção. José Carlos Gonçalves ("Alemão”): Acusado de financiar o tráfico e lavar recursos para o PCC.

Acusado de financiar o tráfico e lavar recursos para o PCC. Daniel Dias Lopes: Proprietário da distribuidora Duvale, que assumiu a carteira de clientes da Aster. Lopes possui histórico de prisão por transporte de insumos para cocaína ao lado de associados do PCC.

Embora as defesas de Mourad e Leme neguem a filiação formal ao PCC, investigadores afirmam que as duas organizações operavam em regime de cooperação mútua quando havia convergência de interesses financeiros.

Impactos no Setor Sucroalcooleiro

A atuação do grupo em Catanduva e região foi marcada por contratos de tolling e investimentos em usinas em recuperação judicial. No caso da Usina Virgolino de Oliveira, Mourad investiu R$ 43 milhões para reativar o parque industrial, mas o encerramento unilateral do contrato em dezembro resultou em um prejuízo estimado de R$ 50 milhões para a empresa, além de um passivo tributário de R$ 20 milhões.

Investigadores apontam que Mourad utilizava fundos de investimento para adquirir títulos de dívida e imóveis, ocultando a propriedade real dos ativos e exercendo pressão psicológica sobre diretores de usinas parceiras.

Posicionamento das Defesas

A defesa de Mohamad Mourad classifica as acusações como especulativas e sem respaldo processual, negando qualquer vínculo com o crime organizado. A defesa de Roberto Leme afirma que ainda não teve acesso à íntegra dos autos e contesta a associação com o PCC. O advogado da Usina Itajobi nega vínculos entre a empresa e a facção, alegando danos reputacionais.