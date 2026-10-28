Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Peixe-lua-real: o maior peixe ósseo flutua verticalmente nas profundezas e não prevê desastres

Sociedade » Curiosidades

No vasto cenário oceânico, poucas criaturas carregam tantos estigmas quanto o peixe-lua-real, ou rementel. Frequentemente rotulado como o "peixe do juízo final" ou "mensageiro do apocalipse", sua aparição em águas rasas ou praias é interpretada por tradições ancestrais como o prenúncio de tsunamis e terremotos devastadores. No entanto, por trás desse misticismo alarmista, esconde-se um animal definido por paradoxos biológicos e uma fragilidade extrema.

Глубоководная рыба с красными выростами
Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Глубоководная рыба с красными выростами

Classificado como o maior peixe ósseo do mundo, o rementel pode atingir impressionantes 11 metros de comprimento — a altura aproximada de um prédio de quatro andares. Apesar da escala imponente, a espécie carece de defesas agressivas: não possui dentes afiados nem veneno. Seu corpo, desprovido de escamas e alongado como uma fita prateada, é adornado por nadadeiras vermelhas e uma crista cefálica distintiva, característica que justifica seu epíteto de "rei". O nome comum deriva da observação antiga de marinheiros que frequentemente encontravam o gigante próximo a cardumes de arenques; acreditava-se que ele guiava os peixes, embora, biologicamente, pertença à ordem Regalecidae, sem qualquer parentesco com os arenques.

A biomecânica da inércia

O habitat natural do rementel é a zona mesopelágica, ou zona crepuscular, situada entre 200 e 1.000 metros de profundidade. Neste ambiente de frio constante e pressão colossal, a espécie desenvolveu um comportamento de natação peculiar: o animal flutua verticalmente na coluna d'água, com a cabeça voltada para cima.

Essa postura é reflexo de sua fisiologia altamente especializada e inerte. Suas nadadeiras reduzidas não permitem manobras ágeis, servindo apenas para a estabilização do corpo massivo. A alimentação não ocorre por meio de caça ativa, mas por um processo passivo: o peixe permanece suspenso, filtrando plâncton e pequenos crustáceos com a ajuda de sua boca retrátil. Para a comunicação no breu das profundezas, a espécie utiliza fotóforos — células cutâneas capazes de alterar a intensidade da coloração, mecanismo essencial para que indivíduos solitários se localizem para a reprodução.

A desconstrução do mito profético

A crença de que o rementel sinta a aproximação de catástrofes tectônicas persiste em comunidades costeiras, mas a ciência oferece uma explicação baseada na vulnerabilidade do animal. O rementel é biologicamente frágil diante de perturbações externas. Fortes tempestades, alterações bruscas nas correntes marítimas ou estados patológicos podem facilmente deslocar o gigante de suas profundezas habituais para a superfície.

Evidências sugerem que a presença do peixe em águas rasas não é uma predição, mas a consequência de distúrbios subaquáticos já em curso. O animal não atua como profeta; ele é a vítima involuntária de deslocamentos climáticos ou tectônicos que o expulsam de seu nicho ecológico.

Essa fragilidade é compensada por uma longevidade média de 25 anos, sustentada, em parte, por sua "inutilidade" biológica. A carne do rementel é considerada imprópria para o consumo humano e animal, possuindo uma textura semelhante a papel molhado ou gelatina, o que o torna irrelevante para a maioria dos predadores. O que a lenda interpreta como um sinal sombrio é, na verdade, a manifestação de um organismo altamente especializado que, ao ser removido de seu equilíbrio hidrostático, revela a fragilidade da vida nas profundezas.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Stufado de legumes: o sal final e o descanso definem a textura
Receitas e Culinária
Stufado de legumes: o sal final e o descanso definem a textura
Acabamento perolado champanhe substitui glitter excessivo em manicures 2027
Mulher
Acabamento perolado champanhe substitui glitter excessivo em manicures 2027
Em Bali, maré alta isola turistas em praias cercadas por falésias
Turismo
Em Bali, maré alta isola turistas em praias cercadas por falésias
Mais populares
A maioria desconhece: micro-ondas pode ser um aliado na conservação de alimentos

Descubra como aproveitar melhor o micro-ondas para conservar seus alimentos e manter o aparelho em ótimo estado. Um guia crucial para a segurança na cozinha.

A maioria desconhece: micro-ondas pode ser um aliado na conservação de alimentos
Vinagrete frito: legumes em cubos e azeitonas
Vinagrete frito: legumes em cubos e azeitonas
Stufado de legumes: o sal final e o descanso definem a textura
Inglês em destaque: Harry Kane superou Mbappé e Yamal na votação
Negociações de alto risco: contatos diretos entre Finlândia, Noruega e Kremlin definem novos rumos Evgenia Rumyantseva Vučić perdeu as eleições antecipadas: Sérvia chegou ao poder com base em slogans Lubov Lulko A vitória de Lula: mudanças que podem impactar todos os brasileiros! Petr Ermilin
Beleza além do verniz polido: escolhas físicas que garantem resistência nas pontas dos dedos
Gracie Abrams escolhe sapatos brancos com meias pretas de 80 deniers
Irina Shayk apresenta nova técnica de maquiagem durante a Semana de Moda de Milão
Irina Shayk apresenta nova técnica de maquiagem durante a Semana de Moda de Milão
últimos materiais
Marabu: a anatomia funcional por trás da aparência estranha
Aposta chinesa da Volkswagen: novo elétrico ameaça a dominância absoluta no segmento de sedãs
Peixe-lua-real: o maior peixe ósseo flutua verticalmente nas profundezas e não prevê desastres
Probióticos e memória: o que os dados mostram sobre o intestino
Toyota apresenta o protótipo GR Yaris M Concept com motor central e tração integral
Desemprego em Espanha sobe para 10,18% apesar de recordes de emprego
Bloqueio jurídico ameaça importação de diesel russo pelos Estados Unidos
Ford solicita patente de veículo que se reposiciona para bloquear roubo de rodas e carga
Reservas de gás da UE situam-se nos 75% com custos de recarga acima da média
Cobras-dormidas do Pacífico mostram variação individual na reserva de veneno
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.