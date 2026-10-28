Peixe-lua-real: o maior peixe ósseo flutua verticalmente nas profundezas e não prevê desastres

No vasto cenário oceânico, poucas criaturas carregam tantos estigmas quanto o peixe-lua-real, ou rementel. Frequentemente rotulado como o "peixe do juízo final" ou "mensageiro do apocalipse", sua aparição em águas rasas ou praias é interpretada por tradições ancestrais como o prenúncio de tsunamis e terremotos devastadores. No entanto, por trás desse misticismo alarmista, esconde-se um animal definido por paradoxos biológicos e uma fragilidade extrema.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Глубоководная рыба с красными выростами

Classificado como o maior peixe ósseo do mundo, o rementel pode atingir impressionantes 11 metros de comprimento — a altura aproximada de um prédio de quatro andares. Apesar da escala imponente, a espécie carece de defesas agressivas: não possui dentes afiados nem veneno. Seu corpo, desprovido de escamas e alongado como uma fita prateada, é adornado por nadadeiras vermelhas e uma crista cefálica distintiva, característica que justifica seu epíteto de "rei". O nome comum deriva da observação antiga de marinheiros que frequentemente encontravam o gigante próximo a cardumes de arenques; acreditava-se que ele guiava os peixes, embora, biologicamente, pertença à ordem Regalecidae, sem qualquer parentesco com os arenques.

A biomecânica da inércia

O habitat natural do rementel é a zona mesopelágica, ou zona crepuscular, situada entre 200 e 1.000 metros de profundidade. Neste ambiente de frio constante e pressão colossal, a espécie desenvolveu um comportamento de natação peculiar: o animal flutua verticalmente na coluna d'água, com a cabeça voltada para cima.

Essa postura é reflexo de sua fisiologia altamente especializada e inerte. Suas nadadeiras reduzidas não permitem manobras ágeis, servindo apenas para a estabilização do corpo massivo. A alimentação não ocorre por meio de caça ativa, mas por um processo passivo: o peixe permanece suspenso, filtrando plâncton e pequenos crustáceos com a ajuda de sua boca retrátil. Para a comunicação no breu das profundezas, a espécie utiliza fotóforos — células cutâneas capazes de alterar a intensidade da coloração, mecanismo essencial para que indivíduos solitários se localizem para a reprodução.

A desconstrução do mito profético

A crença de que o rementel sinta a aproximação de catástrofes tectônicas persiste em comunidades costeiras, mas a ciência oferece uma explicação baseada na vulnerabilidade do animal. O rementel é biologicamente frágil diante de perturbações externas. Fortes tempestades, alterações bruscas nas correntes marítimas ou estados patológicos podem facilmente deslocar o gigante de suas profundezas habituais para a superfície.

Evidências sugerem que a presença do peixe em águas rasas não é uma predição, mas a consequência de distúrbios subaquáticos já em curso. O animal não atua como profeta; ele é a vítima involuntária de deslocamentos climáticos ou tectônicos que o expulsam de seu nicho ecológico.

Essa fragilidade é compensada por uma longevidade média de 25 anos, sustentada, em parte, por sua "inutilidade" biológica. A carne do rementel é considerada imprópria para o consumo humano e animal, possuindo uma textura semelhante a papel molhado ou gelatina, o que o torna irrelevante para a maioria dos predadores. O que a lenda interpreta como um sinal sombrio é, na verdade, a manifestação de um organismo altamente especializado que, ao ser removido de seu equilíbrio hidrostático, revela a fragilidade da vida nas profundezas.