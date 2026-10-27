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Cinco pessoas são acusadas de manter dois portugueses em escravatura moderna durante 15 anos

Sociedade » Incidentes

O Ministério Público de Coimbra apresentou, esta segunda-feira, 27 de outubro, a acusação contra cinco pessoas — quatro homens e uma mulher — suspeitas de terem mantido dois cidadãos portugueses em regime de escravatura moderna durante 15 anos. O grupo, composto por membros de uma mesma estrutura familiar, é acusado de tráfico de pessoas para exploração laboral e branqueamento de capitais, com atividades que teriam ocorrido entre janeiro de 2010 e março de 2025 em explorações agrícolas na região de Burgos, Espanha.

O caso expõe a vulnerabilidade extrema de quem, por limitações cognitivas e ausência de redes de apoio familiar, se torna invisível para o Estado e presa fácil para redes de exploração. Segundo a acusação do DIAP Regional de Coimbra, as vítimas foram mantidas em condições degradantes, alojadas num antigo estábulo sem aquecimento e com alimentação insuficiente. Para garantir o controlo total, os arguidos retinham os documentos pessoais e bancários das vítimas, restringiam a sua liberdade de circulação e utilizavam sistemas de vigilância.

A rotina imposta era de exaustão: jornadas de trabalho agrícola entre 11 a 12 horas diárias, sem descanso semanal e sem a remuneração legalmente devida. Em vez de um salário, as vítimas recebiam apenas 20 euros por mês.

Para além da exploração do trabalho, o esquema envolvia a apropriação sistemática de prestações sociais a que as vítimas tinham direito. O Ministério Público estima que a vantagem patrimonial obtida pelos arguidos seja superior a 572 mil euros, valor que inclui os salários não pagos. Esse montante teria sido movimentado através de contas bancárias e investido na compra de veículos e imóveis para ocultar a origem ilícita do dinheiro.

No plano judicial, quatro dos arguidos são acusados de tráfico de pessoas e branqueamento, enquanto a quinta pessoa é acusada especificamente de branqueamento. Um detalhe relevante revela a falha na dissuasão penal: o principal suspeito já tinha sido condenado em 2013 a sete anos de prisão por crimes semelhantes de tráfico de pessoas, sendo agora acusado como reincidente.

Atualmente, dois dos arguidos encontram-se em prisão preventiva. Os restantes aguardam julgamento sob medidas de coação que incluem a proibição de contactos e apresentações periódicas às autoridades. O Ministério Público requereu a perda a favor do Estado de todo o património e valores considerados incongruentes com os rendimentos legítimos dos acusados.

A operação foi coordenada pela Polícia Judiciária (Diretoria do Centro) e pelo Gabinete de Recuperação de Ativos, contando com a colaboração da Eurojust e das autoridades judiciárias e policiais espanholas, nomeadamente a Fiscalía Provincial de Burgos e a Guardia Civil.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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