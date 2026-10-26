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Operação Contenção: mortes de 117 civis e 5 policiais continuam sob investigação um ano depois

Sociedade » Incidentes

Um ano após a execução da Operação Contenção, nos complexos de favelas do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro, as circunstâncias das 122 mortes registradas durante a ação continuam sob investigação. O balanço final da operação, ocorrida entre 28 e 29 de outubro de 2025, contabiliza 117 civis e cinco policiais mortos.

Rio de Janeiro Favela, Rio de Janeiro State, Brazil 02
Photo: commons.wikimedia.org by Вильфредо Рафаэль Родригес Эрнандес, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Rio de Janeiro Favela, Rio de Janeiro State, Brazil 02

A versão oficial das forças de segurança sustenta que as mortes de civis ocorreram em confrontos armados durante a tentativa de capturar lideranças do Comando Vermelho. Em contrapartida, familiares de vítimas, moradores e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) apontam indícios de execuções extrajudiciais e tortura.

Andamento das investigações

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio do Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública, conduz um Procedimento Investigatório Criminal (PIC) para apurar a letalidade da operação. O promotor de Justiça Fabio Correa informou que já foram colhidos depoimentos de 255 policiais e 61 detidos, além de relatos de 45 familiares das vítimas.

O MPRJ analisa a fundo 4 mil horas de gravações de câmeras corporais. No entanto, a eficácia dessa prova é limitada: as autoridades de segurança alegam esgotamento de baterias, enquanto a perícia do MPRJ constatou que 17% dos equipamentos do Batalhão de Operações Especiais (Bope) foram desligados propositalmente e 7,8% tiveram a lente obstruída.

Fatos estabelecidos e pontos em disputa

Embora a totalidade das mortes ainda esteja sob apuração, o MPRJ identificou dois casos considerados "atípicos": uma morte por disparos a curta distância e uma decapitação. O promotor ressaltou que a ausência de perícia imediata no local do crime dificulta a conclusão sobre a autoria e a dinâmica desses episódios.

Quanto a outros crimes, o MPRJ já formalizou denúncias contra 27 policiais. As acusações incluem a apropriação de fuzis apreendidos, furtos de bens de moradores, invasões de domicílio e constrangimento ilegal.

Relatório da CIDH

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em relatório publicado em março de 2026, questionou a proporcionalidade da força letal empregada, citando a disparidade entre o número de mortos civis e policiais. O documento destaca que:

  • Corpos foram encontrados com disparos na boca, costas e axilas, posições incompatíveis com trocas de tiros regulares;
  • Houve relatos de pessoas vistas vivas sob custódia policial e posteriormente encontradas mortas;
  • O armazenamento inadequado de corpos no Instituto Médico-Legal (IML) e a restrição inicial de acesso da Defensoria Pública aos laudos comprometeram a transparência do processo.

Impacto territorial

Apesar de o governo estadual classificar a operação como bem-sucedida, pesquisadoras do Instituto Fogo Cruzado e do Grupo de Estudos de Novos Ilegalismos (Geni/UFF) afirmam que não houve alteração no controle territorial do Comando Vermelho. Segundo os relatos, as lideranças criminosas permanecem nas comunidades, enquanto a população local permanece com traumas decorrentes da letalidade da ação.

Procuradas para comentar as investigações e os apontamentos da CIDH, as Polícias Civil e Militar, a Polícia Federal e a Secretaria Estadual de Segurança Pública não forneceram declarações ou declinaram a entrevista.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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