Escravidão em área nobre de Brasília: operação resgatou homem mantido em cativeiro por 28 anos

Uma força-tarefa composta pelo Ministério Público do Trabalho do Distrito Federal (MPT-DF), Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e Polícia Federal resgatou, em 25 de agosto de 2026, um homem de 56 anos submetido a trabalho análogo à escravidão por 28 anos no Lago Norte, área nobre de Brasília. Natural da Bahia, a vítima trabalhava como caseiro desde 1998, sem férias, sem acesso a conta bancária ou telefone, e recebia cerca de R$ 200 semanais.

Segundo a procuradora do Trabalho Lys Sobral Cardoso, o caso configura as quatro modalidades de trabalho escravo contemporâneo. A investigação, iniciada após denúncia anônima, revelou que o trabalhador era utilizado como laranja: a família empregadora transferiu participações empresariais para seu nome, chegando a torná-lo sócio majoritário (90% do capital social) e administrador de empresas. O MPT ajuizou ação civil pública contra quatro familiares, solicitando R$ 2 milhões em indenizações por danos morais individuais e coletivos, além de direitos trabalhistas retroativos.

Em decisão de 15 de outubro, o juiz Márcio Roberto Andrade Brito, da 10ª Vara do Trabalho de Brasília, reconheceu indícios de fraude societária e determinou o bloqueio de até R$ 324,2 mil em ativos financeiros dos acusados, além de fixar uma pensão mensal de um salário mínimo para a vítima enquanto o processo tramita.

A dimensão da indenização e o bloqueio de ativos dependem da capacidade de comprovação, na fase instrutória do processo, de que o uso do caseiro como sócio foi uma estratégia deliberada para blindagem patrimonial da família. Caso a justiça confirme a responsabilidade civil e a fraude societária, o montante solicitado pelo MPT poderá sofrer variações conforme o alcance da responsabilidade de cada um dos quatro integrantes da família nas operações das empresas em nome do trabalhador. A eficácia da medida cautelar de bloqueio financeiro será o principal termômetro para a viabilidade do pagamento de danos morais e retroativos, dado que a recuperação de créditos trabalhistas em casos de empresas usadas como fachada enfrenta frequentemente o obstáculo da ocultação prévia de bens.