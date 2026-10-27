Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Programa Madeira Ocean mapeia águas do arquipélago para proteger 30% do mar até 2030
Ameaça aos recifes de Madagascar reduzida: operação técnica garantiu o futuro da economia pesqueira
Oposição sérvia recusa sanções à Rússia apesar de meta de integração à UE
Anthropic apresenta documentos à SEC para entrada na bolsa com receita de 16,3 mil milhões de dólares
Gracie Abrams escolhe sapatos brancos com meias pretas de 80 deniers
Cabelos frágeis no frio: fases da Lua definem o momento para mudanças em novembro
Por que elogiar o gênero pode piorar o preconceito contra a mulher
Câmara de Leiria alerta para riscos da dependência do Starlink em comunicações de emergência
Salários de treinadores de IA em São Petersburgo sobem 60% enquanto candidatos pedem menos do que a oferta

Predadores que desafiaram o tempo nas montanhas do Atlas: segredos de uma linhagem quase esquecida

Sociedade » Curiosidades

As montanhas do Atlas, na África do Norte, abrigaram por milênários grandes predadores que hoje existem apenas no registro histórico, como o leão berbere e o urso-atlas. Entre os seus últimos representantes, o leopardo berbere, conhecido também como leopardo-atlas, ocupa uma posição biológica e ecológica de extrema fragilidade. Diferente de seus parentes mais difundidos, esta subpopulação desenvolveu traços específicos para sobreviver em ambientes de altitude e clima variável, tornando-se um caso de estudo sobre a adaptação felina a ecossistemas montanhosos e áridos.

Леопард в горах
Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Леопард в горах

Uma linhagem de resistência

O leopardo berbere, nomeado em referência aos povos berberes que habitam a região, historicamente ocupou territórios de difícil acesso no Marrocos e na Argélia. Sua presença nos registros antigos é notável; os romanos valorizavam esses felinos para as arenas de gladiadores, acreditando que os indivíduos do norte da África eram maiores e mais agressivos que os das regiões equatoriais. A literatura histórica menciona o leopardo Vitor, do século III d. C., que teria vencido diversos adversários antes de ser derrotado por um truque envolvendo o rugido de um leão, demonstrando a reputação de força e astúcia atribuída a esses animais.

Do ponto de vista taxonômico, a classificação do leopardo berbere passou por revisões. Por muito tempo, foi considerado uma subespécie distinta, Panthera pardus panthera. No entanto, estudos genéticos realizados no início dos anos 2000 tendem a agrupar os leopardos continentais africanos em uma única categoria. Apesar dessa discussão científica, as diferenças fenotípicas da população do Atlas permanecem claras e distinguem-na das outras populações africanas.

Adaptações à altitude

A sobrevivência em ambientes montanhosos, onde as noites podem ser frias e o relevo acidentado, impôs uma seleção natural rigorosa. O leopardo berbere desenvolveu uma pelagem mais densa e espessa do que a de seus conterrâneos do sul do continente, uma característica essencial para a termorregulação em climas de alta altitude. O padrão de coloração, que varia de um tom palha claro a um dourado intenso, apresenta rosetas pretas que, segundo observações de naturalistas, lembram em tamanho e forma as manchas da onça-pintada, oferecendo uma camuflagem eficaz entre a vegetação rasteira e as rochas.

Os dados sobre o tamanho indicam que os machos podiam atingir até 90 kg, um peso consideravelmente superior à média dos leopardos africanos comuns, que raramente ultrapassam os 70 kg. Essa maior robustez física, aliada à pelagem adaptada, sugere uma evolução morfotópica específica para lidar com as condições térmicas e de predação do norte da África.

Ecologia e comportamento

Na cadeia alimentar do Atlas, o leopardo ocupa o topo como um predador oportunista e especializado. Sua dieta era composta principalmente por presas nativas, como javalis, carneiros-do-Atlas e macacos barbados. Em períodos de escassez de presas silvestres, o felino recorria ao gado doméstico, o que historicamente gerou conflitos diretos com as populações humanas locais, um fator que contribuiu para a perseguição sistemática da espécie ao longo das décadas.

Assim como a maioria dos leopardos, o berbere leva uma vida solitária e é extremamente cauteloso. Em áreas com presença humana, seu comportamento torna-se estritamente noturno, utilizando a complexidade do terreno rochoso para evitar detecção. Essa furtividade é uma das principais razões para a dificuldade em estudar a espécie diretamente no campo, pois suas interações com o ambiente são raras e discretas.

O limiar da extinção

A situação atual da espécie é marcada pela incerteza e pela crise. A União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) avalia que a população na África do Norte provavelmente está extinta no estado selvagem. No Marrocos, a ausência de grupos viáveis é reconhecida oficialmente. O declínio foi causado por uma combinação de fatores: a perda de habitat devido ao desmatamento e à expansão de pastagens, o contrabando de peles para o mercado negro e o controle letal por parte de criadores de gado que visavam proteger suas rebanhos.

Apesar do prognóstico pessimista, relatos isolados persistem. Da Argélia remota, surgem ocasionalmente relatos de avistamentos de grandes felinos. Em 2022, um vídeo registrado na região de Sura sugeriu a presença de um leopardo, mas não há evidências científicas robustas que confirmem a existência de uma população reprodutiva ou de indivíduos puros em cativeiro. O leopardo berbere permanece, assim, como uma figura incerta, à beira da não existência, cuja confirmação biológica definitiva ainda elude a ciência moderna.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Acabamento perolado champanhe substitui glitter excessivo em manicures 2027
Mulher
Acabamento perolado champanhe substitui glitter excessivo em manicures 2027
Revolução na silhueta das botas: mudanças estruturais que alteraram a harmonia dos visuais atuais
Mulher
Revolução na silhueta das botas: mudanças estruturais que alteraram a harmonia dos visuais atuais
Mais populares
Gatos: a linguagem emocional por trás dos gestos cotidianos

Análise do comportamento felino revela que gestos como o atrito da cabeça e o sono em proximidade funcionam como marcadores químicos e sinais de segurança, redefinindo a percepção do vínculo com o tutor.

Gatos: a linguagem emocional por trás dos gestos cotidianos
Arapaima: o predador que desafia a lógica da biônica
Arapaima: o predador que desafia a lógica da biônica
Bicarbonato e vinagre para limpar ralos: método seguro para tubulações de plástico
Esmalte laranja mandarina: escolha do tom pelo subtom da pele e efeito do acabamento
Líder moçambicano Venâncio Mondlane é criticado por silêncio após a vitória de Lula no Brasil Evgenia Rumyantseva Vučić perdeu as eleições antecipadas: Sérvia chegou ao poder com base em slogans Lubov Lulko A vitória de Lula: mudanças que podem impactar todos os brasileiros! Petr Ermilin
Ragdoll e Birmanesa: características e cuidados para a longevidade dos gatos
Painel de poliestireno expandido no fundo de canteiros cria microclima para transplante até 10 dias antes
Golfinho-piloto: a espécie que força orcas a recuar
Golfinho-piloto: a espécie que força orcas a recuar
últimos materiais
Ameaça aos recifes de Madagascar reduzida: operação técnica garantiu o futuro da economia pesqueira
Oposição sérvia recusa sanções à Rússia apesar de meta de integração à UE
Anthropic apresenta documentos à SEC para entrada na bolsa com receita de 16,3 mil milhões de dólares
Gracie Abrams escolhe sapatos brancos com meias pretas de 80 deniers
Cabelos frágeis no frio: fases da Lua definem o momento para mudanças em novembro
Por que elogiar o gênero pode piorar o preconceito contra a mulher
Câmara de Leiria alerta para riscos da dependência do Starlink em comunicações de emergência
Salários de treinadores de IA em São Petersburgo sobem 60% enquanto candidatos pedem menos do que a oferta
A maioria desconhece: micro-ondas pode ser um aliado na conservação de alimentos
Ciência avança: como novas técnicas podem mudar a vida dos amputados
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.