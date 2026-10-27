Predadores que desafiaram o tempo nas montanhas do Atlas: segredos de uma linhagem quase esquecida

As montanhas do Atlas, na África do Norte, abrigaram por milênários grandes predadores que hoje existem apenas no registro histórico, como o leão berbere e o urso-atlas. Entre os seus últimos representantes, o leopardo berbere, conhecido também como leopardo-atlas, ocupa uma posição biológica e ecológica de extrema fragilidade. Diferente de seus parentes mais difundidos, esta subpopulação desenvolveu traços específicos para sobreviver em ambientes de altitude e clima variável, tornando-se um caso de estudo sobre a adaptação felina a ecossistemas montanhosos e áridos.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Леопард в горах

Uma linhagem de resistência

O leopardo berbere, nomeado em referência aos povos berberes que habitam a região, historicamente ocupou territórios de difícil acesso no Marrocos e na Argélia. Sua presença nos registros antigos é notável; os romanos valorizavam esses felinos para as arenas de gladiadores, acreditando que os indivíduos do norte da África eram maiores e mais agressivos que os das regiões equatoriais. A literatura histórica menciona o leopardo Vitor, do século III d. C., que teria vencido diversos adversários antes de ser derrotado por um truque envolvendo o rugido de um leão, demonstrando a reputação de força e astúcia atribuída a esses animais.

Do ponto de vista taxonômico, a classificação do leopardo berbere passou por revisões. Por muito tempo, foi considerado uma subespécie distinta, Panthera pardus panthera. No entanto, estudos genéticos realizados no início dos anos 2000 tendem a agrupar os leopardos continentais africanos em uma única categoria. Apesar dessa discussão científica, as diferenças fenotípicas da população do Atlas permanecem claras e distinguem-na das outras populações africanas.

Adaptações à altitude

A sobrevivência em ambientes montanhosos, onde as noites podem ser frias e o relevo acidentado, impôs uma seleção natural rigorosa. O leopardo berbere desenvolveu uma pelagem mais densa e espessa do que a de seus conterrâneos do sul do continente, uma característica essencial para a termorregulação em climas de alta altitude. O padrão de coloração, que varia de um tom palha claro a um dourado intenso, apresenta rosetas pretas que, segundo observações de naturalistas, lembram em tamanho e forma as manchas da onça-pintada, oferecendo uma camuflagem eficaz entre a vegetação rasteira e as rochas.

Os dados sobre o tamanho indicam que os machos podiam atingir até 90 kg, um peso consideravelmente superior à média dos leopardos africanos comuns, que raramente ultrapassam os 70 kg. Essa maior robustez física, aliada à pelagem adaptada, sugere uma evolução morfotópica específica para lidar com as condições térmicas e de predação do norte da África.

Ecologia e comportamento

Na cadeia alimentar do Atlas, o leopardo ocupa o topo como um predador oportunista e especializado. Sua dieta era composta principalmente por presas nativas, como javalis, carneiros-do-Atlas e macacos barbados. Em períodos de escassez de presas silvestres, o felino recorria ao gado doméstico, o que historicamente gerou conflitos diretos com as populações humanas locais, um fator que contribuiu para a perseguição sistemática da espécie ao longo das décadas.

Assim como a maioria dos leopardos, o berbere leva uma vida solitária e é extremamente cauteloso. Em áreas com presença humana, seu comportamento torna-se estritamente noturno, utilizando a complexidade do terreno rochoso para evitar detecção. Essa furtividade é uma das principais razões para a dificuldade em estudar a espécie diretamente no campo, pois suas interações com o ambiente são raras e discretas.

O limiar da extinção

A situação atual da espécie é marcada pela incerteza e pela crise. A União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) avalia que a população na África do Norte provavelmente está extinta no estado selvagem. No Marrocos, a ausência de grupos viáveis é reconhecida oficialmente. O declínio foi causado por uma combinação de fatores: a perda de habitat devido ao desmatamento e à expansão de pastagens, o contrabando de peles para o mercado negro e o controle letal por parte de criadores de gado que visavam proteger suas rebanhos.

Apesar do prognóstico pessimista, relatos isolados persistem. Da Argélia remota, surgem ocasionalmente relatos de avistamentos de grandes felinos. Em 2022, um vídeo registrado na região de Sura sugeriu a presença de um leopardo, mas não há evidências científicas robustas que confirmem a existência de uma população reprodutiva ou de indivíduos puros em cativeiro. O leopardo berbere permanece, assim, como uma figura incerta, à beira da não existência, cuja confirmação biológica definitiva ainda elude a ciência moderna.