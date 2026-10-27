MPSP investiga Hospital Salvalus por mortes de recém-nascidos causadas por infecções

O Ministério Público de São Paulo (MPSP) conduz um inquérito civil para apurar a responsabilidade do Hospital Salvalus, localizado na zona sul da capital, em relação a mortes de recém-nascidos que teriam sido causadas por infecções bacterianas.

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A investigação concentra-se na verificação de possíveis falhas nos protocolos de higiene e segurança do paciente, bem como na gestão do controle de infecções hospitalares. O foco do órgão é determinar se houve negligência ou imperícia na prestação dos serviços de saúde que resultou nos óbitos.

De acordo com os autos, a instituição já foi alvo de procedimento investigativo semelhante há aproximadamente dez anos. Naquela ocasião, a unidade também foi questionada sobre a ocorrência de mortes infantis vinculadas a quadros infecciosos, o que levanta a questão sobre a reincidência de falhas estruturais ou processuais no controle sanitário do hospital.

No momento, o processo encontra-se em fase de apuração. O MPSP busca reunir evidências técnicas e depoimentos para estabelecer o nexo causal entre as práticas hospitalares e os óbitos registrados. A etapa atual visa consolidar o conjunto probatório para decidir se haverá o ajuizamento de ações civis públicas ou se a investigação resultará em recomendações administrativas.

Até o fechamento desta apuração, aguarda-se a manifestação formal da administração do Hospital Salvalus sobre as evidências apresentadas no inquérito e as medidas de controle implementadas na unidade.