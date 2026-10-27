Caso de zika vírus é confirmado em viajante russa após retorno de temporada na Indonésia

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Sociedade » Incidentes

Uma turista russa retornou da Indonésia após duas semanas de férias em Bali e foi hospitalizada em um hospital de doenças infecciosas na Rússia. A mulher começou a sentir mal-estar ao chegar ao país de origem, apresentando febre de 38 graus, calafrios intensos e uma erupção cutânea leve. A causa confirmada para o quadro foi a infecção pelo vírus da zika.

Медицинская помощь в скорой помощи
Photo: Pravda.Ru by Нинель Андрейченко is licensed under Все права защищены
Медицинская помощь в скорой помощи

O vírus da zika é transmitido principalmente pela picada de mosquitos específicos, comuns em regiões tropicais, incluindo a Indonésia. Na Rússia, o vírus não circula de forma natural, o que classifica os casos registrados no país como importados, ou seja, adquiridos durante viagens para áreas endêmicas. Apesar da gravidade dos sintomas iniciais, o caso em questão teve evolução favorável: após um curso de tratamento em regime hospitalar, a paciente apresentou melhora e foi dada de alta sem complicações críticas.

Prevenção em áreas com circulação do vírus

O risco principal para viajantes a regiões com registros de febre da zika está associado à exposição aos vetores de transmissão. Como não existe vacina ou tratamento específico para eliminar o vírus, a única estratégia eficaz de proteção comprovada é a prevenção do contato com os mosquitos.

Para mitigar esse risco, recomenda-se o uso de repelentes com eficácia demonstrada, o vestuário com mangas longas e calças feitas de tecidos leves, e a instalação de mosquiteiros sobre as camas, especialmente quando a hospedagem não dispõe de ar-condicionado ou janelas com vedação hermética. Essas medidas visam reduzir a exposição direta aos vetores durante a estadia em áreas tropicais.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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