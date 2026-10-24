Nota pública ao TSE: risco de desestabilização eleitoral sem precedentes

Cinquenta organizações sociais, movimentos populares e sindicatos, integrados ao coletivo DiraCom (Direito à Comunicação e Democracia), protocolaram nesta sexta-feira (23) uma nota pública junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O documento formaliza a preocupação das entidades com a possibilidade de censura nas redes sociais durante o processo eleitoral de 2026.

Photo: Wikipedia by Patian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ автомобильный знак кирпич

As entidades alegam que as plataformas digitais carecem de transparência nos processos de moderação e distribuição de conteúdos. No texto entregue ao corregedor da Justiça Eleitoral, ministro Ricardo Villas Bôas Curva, as organizações afirmam que a atuação de "forças poderosas" visa desestabilizar a integridade das eleições e comprometer o exercício do voto.

Entre os pontos citados como evidências de irregularidades, o DiraCom menciona relatos de usuários, comunicadores e perfis políticos sobre bloqueios de contas e redução deliberada do alcance de publicações. A nota destaca, especificamente, a desativação da ferramenta de anúncios na conta oficial do candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O documento também questiona a conduta do presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, mencionando a tentativa de suspensão do canal de WhatsApp "Exército do Lula", criado pelo deputado federal André Janones (Rede-MG). As entidades defendem que qualquer medida de combate à desinformação adotada pela Corte deve observar rigorosamente a produção de provas, a liberdade de expressão e o devido processo legal.

Paralelamente à manifestação da sociedade civil, houve movimentações judiciais internas no TSE. O ministro Floriano de Azevedo Marques decidiu que o canal "Exército do Lula" não poderá ser suspenso ou restringido por decisões individuais de membros da Corte, invalidando a possibilidade de nova suspensão unilateral por parte do ministro Kassio Nunes Marques.

A controvérsia sobre o canal ocorreu após o presidente do TSE ter determinado, na quinta-feira (22), a realização de um "pente-fino" nas publicações do grupo, atendendo a um pedido formulado pela campanha de Flávio Bolsonaro (PL).

Em outra frente, o TSE estabeleceu um prazo de 24 horas para que as empresas Meta e X apresentem explicações sobre a distribuição de material político em suas plataformas.