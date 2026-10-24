Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Nota pública ao TSE: risco de desestabilização eleitoral sem precedentes

Sociedade » Incidentes

Cinquenta organizações sociais, movimentos populares e sindicatos, integrados ao coletivo DiraCom (Direito à Comunicação e Democracia), protocolaram nesta sexta-feira (23) uma nota pública junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O documento formaliza a preocupação das entidades com a possibilidade de censura nas redes sociais durante o processo eleitoral de 2026.

автомобильный знак кирпич
Photo: Wikipedia by Patian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
автомобильный знак кирпич

As entidades alegam que as plataformas digitais carecem de transparência nos processos de moderação e distribuição de conteúdos. No texto entregue ao corregedor da Justiça Eleitoral, ministro Ricardo Villas Bôas Curva, as organizações afirmam que a atuação de "forças poderosas" visa desestabilizar a integridade das eleições e comprometer o exercício do voto.

Entre os pontos citados como evidências de irregularidades, o DiraCom menciona relatos de usuários, comunicadores e perfis políticos sobre bloqueios de contas e redução deliberada do alcance de publicações. A nota destaca, especificamente, a desativação da ferramenta de anúncios na conta oficial do candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O documento também questiona a conduta do presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, mencionando a tentativa de suspensão do canal de WhatsApp "Exército do Lula", criado pelo deputado federal André Janones (Rede-MG). As entidades defendem que qualquer medida de combate à desinformação adotada pela Corte deve observar rigorosamente a produção de provas, a liberdade de expressão e o devido processo legal.

Paralelamente à manifestação da sociedade civil, houve movimentações judiciais internas no TSE. O ministro Floriano de Azevedo Marques decidiu que o canal "Exército do Lula" não poderá ser suspenso ou restringido por decisões individuais de membros da Corte, invalidando a possibilidade de nova suspensão unilateral por parte do ministro Kassio Nunes Marques.

A controvérsia sobre o canal ocorreu após o presidente do TSE ter determinado, na quinta-feira (22), a realização de um "pente-fino" nas publicações do grupo, atendendo a um pedido formulado pela campanha de Flávio Bolsonaro (PL).

Em outra frente, o TSE estabeleceu um prazo de 24 horas para que as empresas Meta e X apresentem explicações sobre a distribuição de material político em suas plataformas.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Mudanças radicais: a nova beleza dos jardins de baixa manutenção
Jardinagem
Mudanças radicais: a nova beleza dos jardins de baixa manutenção
Brócolis assado em duas etapas com azeitonas cítricas e dupla adição de azeite
Receitas e Culinária
Brócolis assado em duas etapas com azeitonas cítricas e dupla adição de azeite
Inverno na China: temperaturas que desafiam as expectativas e atraem viajantes
Turismo
Inverno na China: temperaturas que desafiam as expectativas e atraem viajantes
Mais populares
BYD reduz preço do Seagull para US$ 9.800 e inclui sistema DiPilot 300

A BYD apresentou a nova geração do Seagull com mudanças de tamanho, tecnologia de recarga rápida e ajuste de preço para recuperar espaço no mercado chinês.

BYD reduz preço do Seagull para US$ 9.800 e inclui sistema DiPilot 300
Acabamento perolado champanhe substitui glitter excessivo em manicures 2027
Acabamento perolado champanhe substitui glitter excessivo em manicures 2027
Erosão na costa de Kaliningrado acelera em trechos onde barreiras artificiais bloqueiam o fluxo de areia
Segredo das cercas vivas: Como o salgueiro reduz vento e calor no seu quintal
A resistência silenciosa ganha força no Brasil: o movimento migratório que ameaça o domínio das vertentes Anastasiya Zhukova Transporte inédito de 43 mil toneladas de combustível russo: consequências para o mercado americano Olesya Kireeva Rússia, EUA e China: a cúpula poderá modificar o futuro geopolítico Dmitriy Sokolov
Guardar panelas quentes no refrigerador: o que você precisa saber antes de agir
Chery revela Tiggo X7 e Tiggo 7 atualizado com foco em tecnologia de condução autônoma
Silhueta alongada sem volume: a mudança que redefine o visual das botas no inverno
Silhueta alongada sem volume: a mudança que redefine o visual das botas no inverno
últimos materiais
Rússia propõe fertilizantes e diesel para estabilizar custos agrícolas dos EUA
Vacina personalizada e imunoterapia reduzem em 42% o risco de retorno do melanoma
A verdade sobre a fertilização in vitro: como os mitos em torno da FIV se desmistificam
Desmatamento na Finlândia: lobos invadem vilarejo após intervenção da Google
Inverno na China: temperaturas que desafiam as expectativas e atraem viajantes
Unhas longas: a dura realidade do uso cotidiano e suas consequências
Cozimento lento de repolho e carne moída na panela elétrica sem adição de água
Mish-mash búlgaro: a salinidade do bryndza elimina a necessidade de sal extra
Cor de cabelo deve considerar tom de pele para equilíbrio facial
Bolo Veludo Branco: estrutura cremosa via interação entre biscoitos, iogurte espesso e refrigeração
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.