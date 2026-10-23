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Estratégias de sobrevivência: a verdade sobre hienas humildes

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A imagem popular da hiena, frequentemente reduzida a um carniceiro covarde com um "riso" sinistro, ignora a complexidade de um dos predadores mais eficientes da África. Longe dos estereótipos, a hiena malhada opera sob uma lógica biológica e social rigorosa, onde a força física e a inteligência estratégica se fundem para garantir a sobrevivência em um ambiente de alta competitividade.

Пятнистые гиены в лесу
Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пятнистые гиены в лесу

A ideia de que esses animais dependem exclusivamente de restos de caças alheias é um equívoco. Com um peso que varia entre 60 e 90 quilos, a hiena malhada é uma caçadora ativa, capaz de compor cerca de 95% de sua dieta com carne fresca. O diferencial reside na potência de suas mandíbulas, capazes de triturar ossos e causar danos letais, e na coordenação de seus clãs. Em grupos que podem chegar a 80 indivíduos, elas conseguem abater presas de grande porte, como zebras, búfalos e até filhotes de elefantes, tornando-se rivais diretas dos leões, a quem frequentemente forçam a abandonar suas presas.

A dinâmica do poder e a biologia do matriarcado

A estrutura social da hiena é definida por um matriarcado rígido, onde as fêmeas são maiores, mais fortes e mais agressivas que os machos. Essa disparidade é impulsionada por níveis de testosterona significativamente elevados nas fêmeas — cerca de três vezes superiores aos dos machos. Esse fator hormonal não apenas molda a robustez física, mas também a conduta social: as fêmeas lideram conflitos e formam coalizões estratégicas para manter a dominância.

Embora a força seja um pilar, o status no grupo não é puramente físico; ele depende de conexões sociais. Um macho, por exemplo, pode alcançar posições elevadas na hierarquia se possuir vínculos fortes com fêmeas influentes, como mães ou irmãs, revelando que a sobrevivência do indivíduo está intrinsecamente ligada ao suporte do grupo.

Contudo, essa especialização hormonal cobra um preço biológico alto. A anatomia reprodutiva das fêmeas torna o parto um processo extremamente traumático e perigoso. Estatísticas indicam que até 20% das fêmeas morrem durante o primeiro parto, enquanto a mortalidade dos primogênitos pode chegar a 60%, tornando a reprodução da espécie um dos processos mais críticos da natureza.

Sobrevivência precoce e adaptação urbana

A luta pela vida começa imediatamente após o nascimento. Diferente de outros canídeos, os filhotes de hiena nascem com olhos abertos, pelos e dentes afiados. No abrigo, a agressão entre irmãos do mesmo sexo é comum, visando eliminar a concorrência pelo leite materno, o que resulta em cerca de 25% das mortes de filhotes. Curiosamente, a tolerância é reservada aos irmãos do sexo oposto, com quem formam alianças que podem perdurar na vida adulta.

Essa capacidade de leitura social e aprendizado estende-se à interação com humanos. Em regiões como a Etiópia, as hienas adaptaram-se ao ambiente urbano. Em Adis Abeba, cerca de 1.500 indivíduos habitam a cidade, atuando como "sanitários" naturais ao consumir resíduos orgânicos. Essa coexistência demonstra a alta plasticidade comportamental do animal, que consegue interpretar sinais não verbais humanos para navegar em espaços antropizados.

Apesar dessa adaptação e da possibilidade de interação, a natureza predatória permanece intacta. A hiena não deixa de ser um animal selvagem com instintos aguçados, independentemente de viver em cativeiro ou em centros urbanos, o que exige cautela rigorosa em qualquer contato humano. O comportamento que muitas vezes interpretamos como cruel é, na verdade, a resposta evolutiva a um dos ecossistemas mais hostis do planeta.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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