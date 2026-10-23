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Deco Proteste alerta para subida do preço da botija de gás em Portugal até ao final do ano

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O custo de vida das famílias portuguesas enfrenta uma nova pressão: a botija de gás butano de 13 kg poderá atingir a barreira dos 40 euros até ao final do ano. O alerta, lançado nesta quinta-feira (22 de outubro) pela Deco Proteste, baseia-se numa tendência de subida sustentada que já se regista desde janeiro.

Кухня с газовой плитой
Photo: commons.wikimedia.org by Н .Фасхутдинова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кухня с газовой плитой

Os números revelam uma trajetória ascendente. Segundo dados da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), o preço médio da botija começou o ano nos 34,11 euros, subindo para 37,31 euros em maio, para ultrapassar já em outubro a marca dos 37,50 euros. Esta dinâmica não é isolada, mas o resultado de um mecanismo de transmissão de custos: a instabilidade geopolítica no Médio Oriente pressiona as cotações internacionais dos combustíveis, que posteriormente impactam a produção, o transporte e a distribuição.

Para o consumidor final, existe um fator crítico: o desfasamento temporal. A Deco explica que as variações no preço da matéria-prima no mercado grossista demoram cerca de dois meses a chegar ao retalho. Isto significa que as subidas registadas agora nos mercados globais converter-se-ão em aumentos reais no bolso dos portugueses nas próximas semanas.

O impacto social desta subida é significativo, dado que cerca de 2,1 milhões de agregados familiares em Portugal dependem do gás engarrafado para funções básicas, como cozinhar e aquecer a água. Para estas famílias, o gás não é um custo variável, mas uma despesa essencial e inevitável.

A organização de defesa do consumidor foca agora a sua atenção na carga fiscal como a principal alavanca de mitigação. Atualmente, o gás butano e propano (engarrafados e canalizados) são tributados com a taxa máxima de IVA de 23%. A Deco defende a descida para a taxa reduzida de 6%, argumentando que a energia essencial não deve ser penalizada fiscalmente.

O cálculo é direto: num cenário onde a botija custe 40 euros, a aplicação da taxa de 6% representaria uma poupança de 5,53 euros por unidade, assumindo que o Estado transfira esse benefício fiscal integralmente para o preço final ao consumidor.

Além do IVA, a Deco sublinha a ausência de mecanismos de compensação para o Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP) no gás engarrafado. Ao contrário do que aconteceu com os combustíveis rodoviários, onde houve medidas para contrariar a volatilidade dos preços, o gás engarrafado permanece exposto, deixando as famílias mais vulneráveis à volatilidade do mercado energético.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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