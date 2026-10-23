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Mudanças nas rotas em Maputo: passageiros exigem soluções diante do caos no transporte

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A iminente subida das tarifas do transporte público na Área Metropolitana de Maputo ocorre num contexto de crescente insatisfação dos utentes, que denunciam a degradação da qualidade do serviço e o incumprimento sistemático das rotas estabelecidas pelos operadores de "chapas".

Мапуту - столица Мозамбика
Photo: https://commons.wikimedia.org/ by https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:AmigoDia&action=edit&redlink=1 is licensed under лицензии GNU Free Documentation License
Мапуту - столица Мозамбика

Alteração unilateral de trajetos e impacto nas obras de drenagem

A requalificação do sistema de drenagem no centro da cidade de Maputo, embora necessária para prevenir cheias, tem sido utilizada como justificativa por transportadores para alterar unilateralmente as suas concessões. Esta situação resultou num cenário de instabilidade para os munícipes, onde o desvio de rotas se tornou a norma.

Um caso crítico ocorre nas linhas que partem da Marinha e de Chamissava. Embora o destino final oficial seja o terminal do Anjo Voador, passageiros relatam que são informados, ainda no momento da partida, que a viagem terminará prematuramente no Jardim dos "madjermans", deixando os utentes sem alternativa para chegar à baixa da cidade.

Dificuldades no regresso e a prática de "ligações"

O problema agrava-se no sentido inverso, com a escassez de transportes no terminal do Anjo Voador para as zonas de Marinha e Chamissava. Esta falha obriga os residentes de Ka-Tembe a tentar interceptar os veículos em paragens intermédias, quilómetros antes do ponto de destino final.

Além disso, é reportada a prática de "ligações" — o desmembramento artificial das rotas — que obriga os passageiros a pagar custos adicionais para completar trajetos que deveriam ser contínuos.

Críticas à fiscalização e à conduta dos operadores

Há fortes críticas à atuação da Polícia Municipal, acusada de apatia e omissão perante a anarquia no sector. A ausência de fiscalização efetiva é vista como um factor que permite a continuidade destas irregularidades sem qualquer consequência para os operadores.

É destacado ainda o paradoxo de que muitos dos operadores destas rotas são residentes da própria comunidade de Ka-Tembe, o que torna a percepção de desrespeito pelos conterrâneos ainda mais grave, priorizando-se o lucro imediato em detrimento da solidariedade comunitária.

Os utentes exigem agora que as autoridades municipais intervenham para garantir a dignidade do serviço e a eficácia da fiscalização rodoviária, especialmente perante o anúncio do aumento dos preços do transporte.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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