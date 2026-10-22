Deputado propõe pena para remoção de preservativo: legisladores de Tamaulipas às voltas com a questão

O deputado Sergio Arturo Ojeda Castillo, do partido Morena, apresentou um projeto de lei ao Congresso de Tamaulipas para alterar o Código Penal do estado, tipificando a remoção ou dano intencional de preservativos durante o ato sexual, sem o consentimento do parceiro, como violência sexual.

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A proposta estabelece a pena de três a sete anos de reclusão para quem descumprir a condição de uso de métodos de proteção barreira, desde que tal exigência tenha sido explicitamente acordada antes da relação.

Condicionamento do consentimento e agravantes

O texto do projeto redefine a compreensão do consentimento sexual, estabelecendo que a concordância com o ato não é absoluta e deve incluir a aceitação de condições específicas, como o uso de contraceptivos. A violação dessa condição é classificada no projeto como uma transgressão de limites, e não como conflito doméstico ou negligência.

A redação prevê a diferenciação da pena com base nas consequências médicas: se a conduta resultar em gravidez indesejada ou na transmissão de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), incluindo o HIV, a pena de reclusão poderá ser aumentada em metade.

Referenciais internacionais

A fundamentação do projeto baseia-se em normas e precedentes de jurisdições como Alemanha, Espanha, Dinamarca, Suécia, Reino Unido, Países Baixos, Canadá, Chile, Colômbia e Argentina. Ojeda Castillo cita decisões judiciais da Suíça, onde a remoção do preservativo foi punida, e da Alemanha, onde houve condenação de uma mulher que perfurou preservativos do parceiro para induzir a gravidez.

Estágio processual

Após a apresentação da iniciativa e o apoio público da deputada Mayra Benavides, o projeto foi encaminhado para a análise dos Comitês Unidos de Pesquisas Legislativas II e de Assuntos Jurídicos. Para que a norma entre em vigor, o texto deve percorrer as etapas de deliberação e aprovação legislativa, ser sancionado e publicado no Diário Oficial do Estado, passando a vigorar no dia seguinte à publicação.