Desvio de fundos: ex-presidente do SIAP condenado a devolver 177 mil euros

O tribunal de Loures condenou Manuel Dionísio Câmara, ex-presidente do Sindicato Independente de Agentes da PSP (SIAP), a devolver 177 mil euros a essa estrutura sindical. [1, 2]
O antigo dirigente foi considerado culpado pelo crime de abuso de confiança agravado, relacionado com o desvio de fundos pertencentes aos associados enquanto liderava o sindicato.
Além da obrigação de restituir a totalidade do montante devido, foi condenado a quatro anos de prisão, com a execução da pena suspensa.
Manuel Dionísio Câmara encontra-se atualmente em situação de baixa médica de longa duração.
Em comunicado oficial, a atual direção do SIAP no Facebook sublinhou que a responsabilidade foi formalmente apurada, reforçando que "a justiça só estará plenamente concretizada" quando o dinheiro dos associados regressar efetivamente aos cofres do sindicato.
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