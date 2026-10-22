Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Células sanguíneas rejuvenesceram 60 anos: uma descoberta que pode mudar a medicina
Mozal continua parada: rumores de retoma podem ser enganosos
A declaração polêmica de Herman Mashaba ignora sacrifícios de Machel em Mbuzine
Macarrão com carne moída em panela única: massa cozinhar no molho com creme e queijo em 15 minutos
Lancia Gamma retorna à Europa sobre a plataforma STLA Medium com base Peugeot/Citroën
Porto de Leixões abre concurso de 7,2 milhões de euros para implementar shore power
Estilo caxemira reinou nas unhas: a nova tendência de outono que você precisa conhecer
Cores saturadas para unhas acima dos 50: interação com luz e formato oval
Apropriação calculada da estética boho: o uso de texturas mistas para alterar a leitura de silhuetas neutras

Desvio de fundos: ex-presidente do SIAP condenado a devolver 177 mil euros

Sociedade » Incidentes

O tribunal de Loures condenou Manuel Dionísio Câmara, ex-presidente do Sindicato Independente de Agentes da PSP (SIAP), a devolver 177 mil euros a essa estrutura sindical. [1, 2]
O antigo dirigente foi considerado culpado pelo crime de abuso de confiança agravado, relacionado com o desvio de fundos pertencentes aos associados enquanto liderava o sindicato.

Além da obrigação de restituir a totalidade do montante devido, foi condenado a quatro anos de prisão, com a execução da pena suspensa.

Manuel Dionísio Câmara encontra-se atualmente em situação de baixa médica de longa duração.
Em comunicado oficial, a atual direção do SIAP no Facebook sublinhou que a responsabilidade foi formalmente apurada, reforçando que "a justiça só estará plenamente concretizada" quando o dinheiro dos associados regressar efetivamente aos cofres do sindicato.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Agora a ler
Lagman de carne moída: uma revolução na cozinha prática
Receitas e Culinária
Lagman de carne moída: uma revolução na cozinha prática
Casca de banana oferece potássio ao solo e cria barreira contra lesmas com sal grosso
Jardinagem
Casca de banana oferece potássio ao solo e cria barreira contra lesmas com sal grosso
Estilo caxemira reinou nas unhas: a nova tendência de outono que você precisa conhecer
Mulher
Estilo caxemira reinou nas unhas: a nova tendência de outono que você precisa conhecer
Mais populares
Estilo caxemira reinou nas unhas: a nova tendência de outono que você precisa conhecer

A nova tendência de unhas caxemira promete um acabamento suave e natural, indo além do brilho intenso.

Estilo caxemira reinou nas unhas: a nova tendência de outono que você precisa conhecer
BYD Atto 8: 7 lugares e recarga de 10% a 70% em 5 minutos
BYD Atto 8: 7 lugares e recarga de 10% a 70% em 5 minutos
Como usar uma garrafa plástica para desentupir pia ou banheira sem produtos químicos
Casca de banana oferece potássio ao solo e cria barreira contra lesmas com sal grosso
Macron usa retórica contra ultraesquerda para viabilizar sucessor Anastasiya Zhukova Elon Musk planeja unir SpaceX e Tesla: o projeto que pode mudar a economia global Dmitriy Sokolov Crise de habitação em Portugal: o que os dados ocultam sobre os imóveis vazios Evgenia Rumyantseva
Porsche desiste de superesportivo 100% elétrico para nova flagship acima do 911
Saia lápis em 2026: proporção inversa e desconstrução formal
Peito de frango assado em papel manteiga: técnica selada e repouso para textura úmida e fatiável
Peito de frango assado em papel manteiga: técnica selada e repouso para textura úmida e fatiável
últimos materiais
Lancia Gamma retorna à Europa sobre a plataforma STLA Medium com base Peugeot/Citroën
Porto de Leixões abre concurso de 7,2 milhões de euros para implementar shore power
Estilo caxemira reinou nas unhas: a nova tendência de outono que você precisa conhecer
Cores saturadas para unhas acima dos 50: interação com luz e formato oval
Apropriação calculada da estética boho: o uso de texturas mistas para alterar a leitura de silhuetas neutras
Um carro elétrico que pensa: Smart #2 promete eficiência em cada milímetro
Porsche desiste de superesportivo 100% elétrico para nova flagship acima do 911
Estruturas olfativas dos anos 50 a 90: como a perfumaria vintage define o presente
Trezentas alunas em três liceus da Costa do Marfim iniciam uso prático de IA com apenas dois notebooks por escola
Van elétrica revolucionária da Farizon: como a autonomia muda tudo
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.