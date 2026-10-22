Desvio de fundos: ex-presidente do SIAP condenado a devolver 177 mil euros

O tribunal de Loures condenou Manuel Dionísio Câmara, ex-presidente do Sindicato Independente de Agentes da PSP (SIAP), a devolver 177 mil euros a essa estrutura sindical. [1, 2]

O antigo dirigente foi considerado culpado pelo crime de abuso de confiança agravado, relacionado com o desvio de fundos pertencentes aos associados enquanto liderava o sindicato.

Além da obrigação de restituir a totalidade do montante devido, foi condenado a quatro anos de prisão, com a execução da pena suspensa.

Manuel Dionísio Câmara encontra-se atualmente em situação de baixa médica de longa duração.

Em comunicado oficial, a atual direção do SIAP no Facebook sublinhou que a responsabilidade foi formalmente apurada, reforçando que "a justiça só estará plenamente concretizada" quando o dinheiro dos associados regressar efetivamente aos cofres do sindicato.