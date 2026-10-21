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Influenciador Edimar Rocha: como uma decepção amorosa vira trampolim para o sucesso

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O pedreiro maranhense Edimar Rocha Martins, que ganhou notoriedade nacional após descobrir que sua namorada virtual — identificada como "Jéssica Fazendeira" — era uma criação de inteligência artificial, converteu o episódio em uma nova carreira como influenciador digital. Após percorrer mais de 2 mil quilômetros de Imperatriz (MA) até Minas Gerais em uma tentativa frustrada de encontro, Martins retornou ao Maranhão e adotou uma gata, também chamada Jéssica.

Edimar Rocha Martins с кошкой
Photo: https://www.instagram.com/ by https://www.instagram.com/reel/DeuS4NlJL9S/?utm_source=ig_embed&ig_rid=AS8uBxixfANLtCbtk_wQGt6
Edimar Rocha Martins с кошкой

A nova fase do pedreiro atraiu o interesse do mercado publicitário. Em uma ação recente para uma empresa do setor pet, Martins utilizou o episódio da decepção amorosa para criar um conteúdo que alcançou mais de 15 mil visualizações em menos de 24 horas. O perfil pessoal do trabalhador, que passou a atuar com produção de conteúdo para redes sociais, conta atualmente com mais de 6 mil seguidores.

A rápida transição de Martins de figura de um caso de estelionato afetivo para criador de conteúdo publicitário ilustra a dinâmica das redes sociais na monetização do inusitado. O engajamento obtido sugere que a audiência tende a validar narrativas de superação ou ironia pessoal, permitindo que o protagonista transforme um prejuízo logístico e emocional em um ativo de marketing digital. A continuidade dessa exposição dependerá da capacidade do influenciador em diversificar seus temas além do episódio original, sob o risco de a atenção do público se dissipar conforme a curiosidade pelo caso específico perder o caráter de novidade.

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Author`s name Petr Ermilin
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