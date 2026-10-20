Queixas contra a TAP baixam 24%, mas falhas no atendimento passam a ser a principal causa

Entre 1 de janeiro e 18 de outubro , a TAP registou 222 reclamações no Portal da Queixa, o que representa uma redução de 24% em comparação com o mesmo período de 2025, quando foram contabilizadas 291 queixas. No entanto, a descida do volume total de protestos esconde uma mudança qualitativa preocupante: o descontentamento deslocou-se da operação logística para a interação humana e o suporte ao cliente.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Недовольные пассажиры

As falhas no atendimento e a qualidade geral do serviço tornaram-se a principal fonte de frustração dos passageiros. Este indicador saltou dos 26,6% para os 39,2% do total de ocorrências, um aumento de 12,6 pontos percentuais. Na prática, isto significa que quase quatro em cada dez reclamações incidem agora sobre a conduta de funcionários de terra, tripulações de cabine e, crucialmente, sobre as falhas no apoio a viajantes com mobilidade reduzida — um grupo onde a vulnerabilidade exige, por norma, um rigor maior na prestação do serviço.

Houve melhorias em indicadores operacionais: as queixas por atrasos e cancelamentos de voos recuaram de 20,2% para 12,6%, e os problemas com bagagens desceram de 15,5% para 11,3%. Contudo, a dimensão financeira continua a ser um ponto crítico; a demora no processamento de reembolsos e outros entraves monetários constituem a segunda maior causa de conflito, representando 19,8% das participações. Assistiu-se ainda a um ligeiro aumento nas disputas de cariz legal e contratual, que passaram de 2,3% para 4,1%.

Quando se analisa a capacidade de resposta da companhia, os dados revelam um fosso entre a reclamação e a solução. O índice de satisfação da TAP na plataforma é de apenas 19,9 pontos em 100, classificado como "fraco". Mais grave ainda é a taxa de resolução de conflitos, que se fixa nos 11,7%, sugerindo que a grande maioria dos passageiros que reporta um problema não consegue a sua resolução efetiva através deste canal.

Este cenário surge num momento político e económico decisivo, com a TAP a preparar a entrada da Lufthansa como novo acionista internacional. Pedro Lourenço, fundador do Portal da Queixa, alerta que a satisfação do cliente não depende apenas da regularidade dos voos, mas da eficácia do suporte em situações de contingência e da celeridade na resolução de problemas.

Para quem utiliza o serviço, a questão central deixa de ser apenas se o avião descola a horas, mas sim quem consegue obter assistência real quando algo falha e em que condições essa ajuda é prestada. Num processo de reestruturação acionista, a manutenção da confiança do público poderá ser a métrica mais rigorosa para avaliar o sucesso da transição.