O gato Simon, única espécie felina condecorada com a Medalha Dickin

Entre as 75 condecorações da Medalha Dickin — a honraria máxima britânica para animais, geralmente atribuída a cães e pombos-correios — existe um registro único: o de um gato. Simon, que viveu a bordo do navio HMS Amethyst, tornou-se a única espécie felina a receber a distinção, não por um ato de bravura consciente nos moldes humanos, mas por uma resposta instintiva que teve impacto direto na sobrevivência de uma tripulação.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кот и моряк

A trajetória de Simon começou em 1948, nos docas de Hong Kong. O animal, um filhote preto e branco em estado de inanição, foi levado clandestinamente para dentro do navio pelo marinheiro George Hickinbottom. Embora as normas militares fossem rígidas, a presença do gato foi tolerada pelos oficiais. O que se seguiu foi a consolidação de um papel funcional: Simon tornou-se o caçador de roedores da embarcação. O comportamento do gato, que trazia as presas até a cabine do capitão, foi interpretado pela tripulação como um sinal de lealdade e serviço, estabelecendo um vínculo de confiança entre o animal e os marinheiros.

O impacto do trauma e a resposta instintiva

Em abril de 1949, durante a Guerra Civil Chinesa, o HMS Amethyst foi alvo de bombardeios intensos no rio Yangtze, resultando em graves danos estruturais e no encalhe da embarcação. Simon estava na cabine do capitão quando um projétil explodiu, deixando-o gravemente ferido. O diagnóstico do médico de bordo foi severo: queimaduras, desidratação e fragmentos de estilhaços removidos cirurgicamente. Devido à concussão, o gato perdeu parte da audição e a capacidade de se locomover normalmente.

Durante os 101 dias de bloqueio sob sol escaldante, surgiu um problema logístico crítico: a proliferação de ratos nos porões. O calor e a humidade favoreceram a infestação, e os roedores começaram a destruir os sacos de cereais e biscoitos, ameaçando as reservas alimentares da tripulação isolada. É neste cenário que se observa a transição do comportamento de Simon: mesmo debilitado e mancando, o gato retornou aos compartimentos de carga.

Relatos da época descrevem que Simon eliminava vários roedores por noite, incluindo a caça a um rato líder, apelidado pelos marinheiros de "Macaque". Do ponto de vista do comportamento animal, não se trata de um "sacrifício heroico" deliberado, mas da persistência de um instinto de caça e territorialidade, mesmo após um trauma físico grave. A ação de Simon, porém, resolveu uma necessidade material imediata dos homens: a preservação da comida.

A função psicológica do animal em crise

Para além da utilidade prática, a presença de Simon desempenhou um papel na manutenção do equilíbrio emocional da tripulação. Em um ambiente de confinamento e tensão extrema, sob a mira de canhões inimigos, o cuidado com o animal ferido serviu como um mecanismo de humanização para os jovens marinheiros. O gato tornou-se um ponto de conexão com a normalidade e com a vida doméstica, longe do cenário de guerra.

Após o rompimento do bloqueio em julho de 1949, a história de Simon ganhou proporções globais, exigindo que o comando nomeasse um "secretário felino" para gerir a correspondência recebida. A organização PDSA concedeu-lhe a Medalha Dickin por sua "coragem excepcional e salvamento dos suprimentos de comida".

O desfecho ocorreu em novembro de 1949, quando Simon, fragilizado pelas sequelas dos ferimentos e pelo estresse, contraiu uma infecção durante a quarentena obrigatória em um abrigo em Surrey, na Grã-Bretanha. Ele foi enterrado com honras militares no cemitério de animais em Ilford. Em sua lápide, a descrição de que seu comportamento durante o incidente no Yangtze foi "de primeiríssima qualidade" resume a percepção humana sobre a resiliência de um animal que, movido por seus instintos, tornou-se essencial para a sobrevivência de seu grupo.