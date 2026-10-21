Dogue Moscovita: a falha de um projeto soviético de cão de guarda

Na metade do século XX, o canil "Krasnaya Zvezda", na União Soviética, iniciou um projeto ambicioso: a criação do "Dogue Moscovita". O objetivo era desenvolver o cão de guarda ideal, capaz de operar com eficiência sob as rigorosas condições climáticas do território soviético. Embora o resultado visual fosse imponente, o experimento acabou sendo interrompido devido a falhas fundamentais que transcendiam a estética.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака и военный

A base genética do projeto, iniciada nos anos 1950, buscou fundir a força do Dogue Alemão com a versatilidade e resistência dos Pastores Alemães e Europ पूर्वी歐. Há registros de que Boxers também tenham sido integrados ao cruzamento. O resultado eram animais de porte massivo, com altura na cernelha a partir de 70 cm e peso oscilando entre 60 e 70 kg, combinando a ossatura pesada do dogue com a pelagem e a estrutura do pastor. Essa aparência severa garantiu a eles até aparições no cinema soviético, como no filme "A Garota Sem Endereço".

A inconsistência do padrão e o comportamento

O primeiro obstáculo enfrentado pelos selecionadores foi a falta de uniformidade. A linhagem não estabilizou um "tipo de fábrica", resultando em ninhadas heterogêneas. A variação era tamanha que alguns exemplares pareciam pastores gigantes, enquanto outros lembravam Dobermans de estrutura pesada, tornando impossível a definição de um padrão racial rígido.

Contudo, a instabilidade fenotípica era secundária diante dos desafios psíquicos. Para um cão de serviço de grande porte, a previsibilidade do comportamento é a ferramenta de trabalho mais crítica. No caso do Dogue Moscovita, observou-se a incapacidade de controlar as reações: durante os treinamentos, os animais oscilavam abruptamente entre a agressividade injustificada e a apatia total.

Especialistas da época atribuíram essa conduta a um conflito genético de temperamentos. A tentativa de fundir o perfil psíquico do Dogue Alemão, tendendo ao fleumático, com a natureza impulsiva e reativa do Pastor Alemão teria gerado um sistema nervoso instável. O gesto de agressão ou a recusa em responder não eram vistos como teimosia, mas como a manifestação de um desequilíbrio interno inerente à mistura de raças com psicotipos tão distantes.

A constatação de que a força física, sem o suporte de um sistema nervoso equilibrado, tornava os cães perigosos e imprevisíveis levou ao encerramento do projeto entre as décadas de 1970 e 1980. O experimento do Dogue Moscovita deixou como lição para a cinologia que a capacidade de aprendizado e a estabilidade mental de um animal devem prevalecer sobre qualquer critério de aparência ou potência física.