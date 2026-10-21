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Crocodilos de pele laranja em cavernas do Gabão: fenômeno químico

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Nas profundezas do Monte Abanda, no Gabão, a escuridão absoluta das cavernas abriga um habitante improvável. Enquanto a maioria dos sistemas cavernícolas é dominada por insetos, morcegos ou peixes cegos, pesquisadores encontraram ali crocodilos com uma característica visual intrigante: a pele tingida de um tom alaranjado vibrante.

Крокодил в пещере
Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Крокодил в пещере

A observação inicial desses répteis, ocorrida em 2008, levou especialistas a cogitarem a descoberta de uma espécie inteiramente nova. Contudo, análises subsequentes revelaram que se trata de crocodilos-anões comuns que, ao se estabelecerem nesse ambiente, sofreram uma alteração estética profunda. O fenômeno não é genético, mas sim químico.

A cor peculiar é o resultado direto da interação entre a biologia do réptil e a composição do solo da caverna. O teto dessas grutas é habitado por imensas colônias de morcegos, cujos excrementos — o guano — acumulam-se no chão, criando uma massa alcalina e corrosiva. O contato prolongado da escama do crocodilo com esse material químico altera a pigmentação da pele, conferindo-lhe a tonalidade laranja. Até o momento, as observações indicam que esse processo de "tingimento" não compromete a saúde ou a integridade fisiológica dos animais.

Embora a denominação "anão" possa sugerir fragilidade, esses predadores mantêm a periculosidade inerente à espécie. Um indivíduo adulto pode atingir dois metros de comprimento e pesar cerca de 40 quilos, possuindo mandíbulas potentes capazes de causar ferimentos graves. No entanto, o comportamento desses animais em relação aos humanos é predominantemente defensivo; eles não veem as pessoas como presas e tendem a evitar o contato, reagindo com agressividade apenas se forem acuados ou sentirem-se ameaçados.

A dinâmica da permanência

Durante algum tempo, discutiu-se se esses crocodilos seriam troglóbios — organismos permanentemente adaptados e confinados à vida subterrânea. A realidade, porém, é mais complexa e ligada ao crescimento físico do animal. Enquanto jovens e pequenos, os crocodilos conseguem transitar pelas estreitas aberturas que ligam a caverna ao exterior. Com o passar dos anos, o aumento do porte físico torna esses acessos intransitáveis, impossibilitando a saída.

Ainda assim, a permanência na caverna não parece ser apenas uma consequência do tamanho. O ambiente oferece vantagens ecológicas significativas: a temperatura permanece estável, oscilando entre 20°C e 22°C, e a ausência de competidores posiciona os crocodilos no topo da cadeia alimentar local, alimentando-se de morcegos, insetos e pequenos vertebrados. O que poderia parecer um confinamento é, na verdade, um refúgio seguro e termicamente equilibrado.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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