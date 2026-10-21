Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Adolescente de 14 anos imobiliza homem de 47 durante furto: O que isso revela sobre segurança?

Sociedade » Incidentes

Uma adolescente de 14 anos imobilizou um homem de 47 anos durante uma tentativa de furto na madrugada do último sábado, 17, em Lages, Santa Catarina. Segundo a Polícia Militar, o suspeito invadiu a garagem da residência da família, onde retirou ferramentas de um veículo e tentou subtrair uma roçadeira. O caso terminou com a detenção do invasor pela polícia.

Джиу-джитсу
Photo: commons.wikimedia.org by Staff Sgt. Leslie Keopka, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Джиу-джитсу

O relato da família indica que o conflito escalou após o pai da adolescente confrontar o suspeito, que alegou estar apenas "pegando emprestado" os equipamentos. Durante a discussão, houve luta corporal e a mãe, Jaqueline Dressel, foi agredida com um soco no rosto ao tentar impedir a fuga do invasor. O suspeito chegou a sacar uma faca de serra antes de ser desarmado pelo casal.

Ao perceber o desarmamento, a adolescente — praticante de jiu-jítsu há sete meses — interveio aplicando um golpe de mata-leão. A jovem manteve o homem imobilizado por cerca de 15 minutos até a chegada da guarnição. De acordo com a mãe, a adolescente controlou a pressão do golpe para evitar lesões fatais, soltando o suspeito apenas após o procedimento de algemagem pelos policiais. Até o momento, a defesa do detido não foi localizada para comentar o ocorrido.

A reação da adolescente ilustra o limite entre a autodefesa em situação de risco imediato e a aplicação de técnicas de contenção física em contextos domésticos. Embora o desfecho tenha impedido o furto e a continuidade das agressões, a duração da imobilização — 15 minutos até a chegada da polícia — impõe um desafio logístico e de segurança para cidadãos comuns, que dependem do tempo de resposta das forças de segurança enquanto mantêm sob controle um suspeito armado ou violento. 

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Píton birmanês: a biologia por trás da aparente docilidade em zoológicos e shows
Incidentes
Píton birmanês: a biologia por trás da aparente docilidade em zoológicos e shows
Peixe na airfryer: tecnicamente superior à fritura tradicional?
Receitas e Culinária
Peixe na airfryer: tecnicamente superior à fritura tradicional?
Surucucu: a serpente que mantém ancestralidade e caça por calor
Curiosidades
Surucucu: a serpente que mantém ancestralidade e caça por calor
Mais populares
BYD Atto 8: 7 lugares e recarga de 10% a 70% em 5 minutos

O crossover elétrico de sete lugares aposta na recuperação de 87% da carga em oito minutos em estações próprias, equilibrando autonomia de 650 km e um frunk de 136 litros.

BYD Atto 8: 7 lugares e recarga de 10% a 70% em 5 minutos
Renault 4 E-Tech: Integração profunda do Google Maps exige conectividade
Renault 4 E-Tech: Integração profunda do Google Maps exige conectividade
Casca de banana oferece potássio ao solo e cria barreira contra lesmas com sal grosso
Flores de Lollipop: a beleza está na variação cromática
Elon Musk planeja unir SpaceX e Tesla: o projeto que pode mudar a economia global Dmitriy Sokolov Crise de habitação em Portugal: o que os dados ocultam sobre os imóveis vazios Evgenia Rumyantseva Novo caminho de Bruxelas: sem moratória para novos campos no Ártico Ksenia Semenova
Rewilding Portugal mantém parecer desfavorável à central solar Sophia em Castelo Branco
Jeans 2027: densidade do tecido substitui elasticidade
Empanadas argentinas: gelatina no recheio retém suco e choque térmico define a crosta
Empanadas argentinas: gelatina no recheio retém suco e choque térmico define a crosta
últimos materiais
Adolescente de 14 anos imobiliza homem de 47 durante furto: O que isso revela sobre segurança?
Tricô estruturado como protagonista: ombro marcado, listras largas e decote funcional
Medusas cúbicas em Phuket: por que lavar com água doce agrava a picada
Automassagem facial: técnica de drenagem e limites do efeito
Influenciador Edimar Rocha: como uma decepção amorosa vira trampolim para o sucesso
Rússia e China atingem 100% de liquidações em rublos e yuans
Rússia exclui concessões políticas de diálogos sobre sanções
O gato Simon, única espécie felina condecorada com a Medalha Dickin
Hipertensão atinge 28,3% de crianças e adolescentes no Brasil, aponta estudo da SBC
Blazers 2026: transição da estrutura rígida para drapeado fluido
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.