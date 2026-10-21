Adolescente de 14 anos imobiliza homem de 47 durante furto: O que isso revela sobre segurança?

Uma adolescente de 14 anos imobilizou um homem de 47 anos durante uma tentativa de furto na madrugada do último sábado, 17, em Lages, Santa Catarina. Segundo a Polícia Militar, o suspeito invadiu a garagem da residência da família, onde retirou ferramentas de um veículo e tentou subtrair uma roçadeira. O caso terminou com a detenção do invasor pela polícia.

Photo: commons.wikimedia.org by Staff Sgt. Leslie Keopka, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Джиу-джитсу

O relato da família indica que o conflito escalou após o pai da adolescente confrontar o suspeito, que alegou estar apenas "pegando emprestado" os equipamentos. Durante a discussão, houve luta corporal e a mãe, Jaqueline Dressel, foi agredida com um soco no rosto ao tentar impedir a fuga do invasor. O suspeito chegou a sacar uma faca de serra antes de ser desarmado pelo casal.

Ao perceber o desarmamento, a adolescente — praticante de jiu-jítsu há sete meses — interveio aplicando um golpe de mata-leão. A jovem manteve o homem imobilizado por cerca de 15 minutos até a chegada da guarnição. De acordo com a mãe, a adolescente controlou a pressão do golpe para evitar lesões fatais, soltando o suspeito apenas após o procedimento de algemagem pelos policiais. Até o momento, a defesa do detido não foi localizada para comentar o ocorrido.

A reação da adolescente ilustra o limite entre a autodefesa em situação de risco imediato e a aplicação de técnicas de contenção física em contextos domésticos. Embora o desfecho tenha impedido o furto e a continuidade das agressões, a duração da imobilização — 15 minutos até a chegada da polícia — impõe um desafio logístico e de segurança para cidadãos comuns, que dependem do tempo de resposta das forças de segurança enquanto mantêm sob controle um suspeito armado ou violento.